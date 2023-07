Турция намерена развивать сотрудничество с Азербайджаном (фото)

Мы будем развивать наше сотрудничество с братским и дружеским Азербайджаном во всех областях.

С данным заявлением вице-президент Турции Джевдет Йылмаз выступил в соцсети «Твиттер» после встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

«В Президентском комплексе мы приняли министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и сопровождающую его делегацию. Мы и впредь будем развивать наше сотрудничество с братским и дружеским Азербайджаном во всех областях.

Пользуясь случаем, передаю привет всем моим азербайджанским братьям», – добавил он.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sayın Mikayil Jabbarov ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladık.

Can kardeşimiz, can dostumuz Azerbaycan ile iş birliğimizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle tüm Azerbaycanlı kardeşlerime selam ve… pic.twitter.com/2AAlv2tj0G

— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 27, 2023