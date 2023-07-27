Турция намерена развивать сотрудничество с Азербайджаном (фото)

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Мы будем развивать наше сотрудничество с братским и дружеским Азербайджаном во всех областях.

С данным заявлением вице-президент Турции Джевдет Йылмаз выступил в соцсети «Твиттер» после встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

«В Президентском комплексе мы приняли министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и сопровождающую его делегацию. Мы и впредь будем развивать наше сотрудничество с братским и дружеским Азербайджаном во всех областях.

Пользуясь случаем, передаю привет всем моим азербайджанским братьям», – добавил он.