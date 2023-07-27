О чем вы, господин Боррель?

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В ЕС снова углядели «гуманитарный кризис» в ситуации вокруг лачинской дороги. Теперь уже Жозеп Боррель заявляет о том, что в Карабахе все плохо с гуманитаркой.

«Мы приняли к сведению выраженную властями Азербайджана готовность также поставлять товары через город Агдам. Это не следует рассматривать как альтернативу открытию Лачинского коридора», – говорится в заявлении ЕС.

Как и в случае с Тайво Клааром, ЕС делает однобокие заявления, не отражающие реальное положение дел. Да, сами сепаратисты своими же действиями завели себя в тупик и теперь уже пожинают плоды того, что посеяли. Однако подобная позиция ЕС не делает ее нейтральной стороной урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Да, в Брюсселе проделали большую работу в качестве посредника, и Армения признала Карабах и анклавы территорией Азербайджана именно при посредничестве ЕС. Это правда, однако не стоит забывать и то, что Азербайджан на протяжении последних нескольких лет проявлял терпимость и гуманность по многим вопросам, которыми злоупотребляла армянская сторона. К примеру, около двух лет армяне использовали лачинскую дорогу для поставок вооружения и проведения ротации войск в Карабахе. Об этом в ЕС ничего не знают? Знают, конечно, но молчат.

Азербайджан требовал и требует вывода армянских вооруженных подразделений из Карабаха, а также разоружения все незаконных формирований. Но ЕС не призывает Ереван к выводу войск, а армян Карабаха – разоружиться, что говорит о том, что они планируют еще долго изображать дипломатию. Но как сказал помощник президента Хикмет Гаджиев послам, представленным в Азербайджане: «Игра окончена!».

«Необходимо обеспечить разоружение всех незаконных сил. Международное сообщество должно послать четкий сигнал об использовании дороги Агдам-Ханкенди и реинтеграции армянских жителей Карабаха в состав Азербайджана. Другого пути нет! Игра окончена», – заявил он.

Какие заявления, резолюции или шаги предпринимала ЕС в качестве «беспристрастной» стороны в отношении азербайджанских беженцев, которые пережили трагедию войны и в течение 30 лет были лишены возможности жить на родной земле? Выражали ли они тогда свои беспокойства? Почему вооруженные группировки в Карабахе, на территории Азербайджана, требуют гуманитарку, и ЕС поддерживает их? Нет ли в этом политизированности?

С таким же успехом Азербайджан может заявить, что Нахчыван 30 лет находится в блокаде, а Армения отказывается открывать дорогу для доставки грузов первой необходимости в НАР, Иран, в свою очередь, предоставляет услуги за транзит в пять раз дороже обычных. Что же ЕС до сих пор не заявляет о ситуации вокруг Нахчывана?

Настоящую гуманитарную катастрофу ЕС и ее союзник – США создали в Афганистане, когда они после 20-летней оккупации бросили страну на произвол судьбы, а деньги афганского народа заморозили и создали гуманитарный коллапс. До сих пор 40 миллионов населения не могут получить доступ к своим денежным средствам, покупать лекарства и другую необходимую продукцию. А тут они вдруг забеспокоились о 25 тысячах армян, которые отказываются от предложения Азербайджана и рассказывают сказки о «блокаде».

О чем вы, господин Боррель?

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