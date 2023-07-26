Ереван в восторге: «К нам едут канадские смотрители!»

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Армения получила новую игрушку, которая может взорваться у нее в руках – канадских наблюдателей для защиты от «бесчинств» Азербайджана. Французы и немцы уже есть, так что у моноэтнической республики есть шанс стать «многонациональной» с западным акцентом. Только вот к чему все эти новые глаза и уши, пристрастные и блюдущие собственный интерес?

Запад не удовлетворился тем, что отправил в Армению, на границу с Азербайджаном, гражданскую миссию Евросоюза (EUMA) в рамках, как поясняется официально, «общей политики безопасности и обороны» (CSDP). Миссия – опять-таки, официально – состоит, напомним, из 100 человек (французские жандармы и немецкая военная полиция), включая 50 невооруженных наблюдателей. Тут стоит вспомнить слова наблюдателей с двухлетним мандатом, которые разводили руками и пожимали плечами, когда ситуация на границе обострялась: дескать, а что мы можем поделать, мы безоружны, у нас нет ничего, кроме биноклей и фотоаппаратов.

То, что поделать они ничего не могли и не хотели, это понятно, но также совершенно ясно, что насчет «безоружности» – врали. Равно, как и врут, что миссия предназначена для стабилизации ситуации в приграничных районах Армении, укрепления доверия и безопасности людей в пострадавших от конфликта районах и обеспечения условий, способствующих нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Ничего подобного не произошло, и никаких особых доказательств это не требует.

И вот – о, радость, – «к нам едут новые смотрители» – на сей раз из Канады. Вопросом, почему миссия ЕС «укрепляется» наблюдателями с не европейского континента, в Ереване не задаются: и так понятно. Об этом, чуть позже, еще будет сказано. А здесь приведем сообщение главы канадского МИД Мелани Жоли, приведшее в экстаз МИД Армении. А проинформировала мадам о том, что «Канада привержена поддержке мирного политического решения нагорно-карабахского конфликта и обеспечению стабильности в регионе». И «именно поэтому», пояснила она в Twitter, Оттава «увеличивает свое присутствие в регионе участием в миссии ЕС в Армении».

Ереван в восторге, но «местами». Глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян тут же откликнулся и написал, что Армения искренне ценит вклад и присутствие Канады в его стране «во имя мира и стабильности в нашем регионе, а также для укрепления двусторонних отношений, основанных на общей приверженности демократическим принципам».

И, кстати, как пишут армянские СМИ, «Канада окажет материальную помощь гражданской мониторинговой миссии Евросоюза в Армении. В качестве адресата помощи зафиксирована делегация ЕС в РА». То есть это не какая-то там «халява, сэр», а все по-взрослому: Канада даже открывает осенью свое посольство в Армении.

Сколько «гражданских экспертов» прибудут в Армению для участия в миссии Евросоюза, не оглашается. В миссии, как пишут армянские СМИ, говорят, что «первоначально их будет двое» (стоило ли тогда устраивать фейерверки?). Но в такую малость не верится, как и в то, что – странная формулировка – «их точные задачи будут решены позже».

Обращает на себя внимание интересная деталь: информация с приездом канадских «смотрителей» в Армению, на границу с Азербайджаном (что они там высмотрят в бинокль?) распространилась параллельно с интервью, которое премьер-министр Армении Никол Пашинян дал кавказскому бюро – кого бы вы думали? – конечно, агентства France-Presse (AFP). И довольно много говорил, вернее, повторялся, о сложных отношениях с ОДКБ. Это, понятно, хорошая подготовка почвы к расширению миссии наблюдателей ЕС-Канада. А сказал он следующее, после чего был высмеян (и справедливо) своими же коллегами-журналистами.

«В плане эффективности ОДКБ и выполнения обязательств, мы прозрачно обсуждаем с нашими партнерами те проблемы, которые у нас были и есть. На самом деле вопрос не в том, выходит или выйдет Армения из ОДКБ или нет, а в том, выходит ОДКБ из Армении или нет. Не буду скрывать, в Армении много независимых экспертов, которые регулярно присылают мне отчеты о том, что как показывают происходящие процессы – ОДКБ выходит из Армении», – заявил Никол Воваевич.

Более того, сообщил он, по оценкам множества экспертов, Россия уходит из региона. И «напомнил», что в начале 20-го века, «в период геноцида армян», Россия, под давлением внутренних проблем, была вынуждена оставить конфликтующий регион, и армяне остались один на один с Турцией» (интересно, на какие «аналогии» наводит премьер читателя?)

Но тогда, подчеркнул он, у армянского народа не было государства, обязанного обеспечить его безопасность, а «сейчас государство есть». И его «политика должна строиться в этой логике, потому что вероятность ухода отсюда Ирана или Турции равна нулю, в отличие от вероятности исчезновения какого-либо геополитического центра».

Так вот: «Голос Армении» с присущим ему сарказмом пишет: «Говорит наш премьер первое, что придет в голову, лишь бы громко звучало. Ну как типичный представитель желтой прессы: каким был, таким и остался. Последнее интервью кавказскому бюро Agence France-Presse еще раз это подтвердило. Что он нес, отвечая на вопрос об отношениях с ОДКБ…. Сначала выдал свой любимый пассаж: дескать, не Армения выходит из ОДКБ, а ОДКБ выходит из Армении. Ведь красиво звучит, не правда ли? Только ведь еще обосновать надо…»

И далее: «Оказывается, на эту тему Воваевичу на стол аналитические записки кладут. То есть, когда очередной придурок в восторге от собственной проплаченной смелости вопит с телеэкрана, что Крым обезлюдел, Россия разгромлена на украинском фронте, там идет гражданская война и страна распадается, то, оказывается, это не просто очередной придурок. Оказывается, он еще для Никола аналитические записки пишет, на основании которых, надо полагать, Воваевич и формирует свою внешнюю политику».

Что же до собственно ОДКБ, «Что сказать? Можно любить ОДКБ, не любить ОДКБ, выступать за членство Армении в ОДКБ, выступать против… Но факты не перестают иметь место. ОДКБ говорит: давайте проведем в Армении военные учения, это будет способствовать безопасности республики. Ереван гордо отвечает: «Нет!». ОДКБ говорит: Давайте отправим на армяно-азербайджанскую границу мониторинговую миссию, это будет способствовать стабильности на границе. Ереван гордо отвечает: «Нет!». По Пашиняну, это «не Армения выходит из ОДКБ, а ОДКБ выходит из Армении».

Почему мы тут привели фрагмент из интервью французскому монстру «четвертой власти», имеющей, как известно, влияние не только на социум, но и на политику? А потому, что Пашинян, с одной стороны, дал понять Западу, что ОДКБ – не жилец в Армении, и в ней европейцы, а теперь еще и канадцы могут вовсю развернуться (дескать, «карибского кризиса» малого южно-кавказского масштаба не будет). А с другой стороны (политически глупо и наивно) заверил Москву, что ОДКБ из Армении никто не гонит – она сама уходит. Как в прошлом веке, во время «геноцида армян», это сделала Россия. Поэтому вакуум в системе безопасности должен быть заполнен.

Москва, конечно, все это не кушает. Вспомним ее реакцию на размещение в Армении «полувооруженных» наблюдателей EUMA – Россия тогда предупредила: будет очередная эскалация напряженности, что и случилось на границе, причем – не единожды. Но сейчас Россия вроде как помалкивает, что вызывает большую тревогу, чем если бы она разразилась гневными спичами. Потому как «проглотить» еще и канадцев в регионе Южного Кавказа – то же, что сглотнуть присутствие в нем американцев. Известно ведь: «Говоришь – Канада, подразумеваешь США». То есть эти две страны находятся в одной упряжке, и отправка канадцев в Армению по определению не могла состояться без соответствующей инициативы США. Впрочем, как и европейцев.

Тут можно возразить – дескать, и в США, и в Канаде, не говоря уже о Франции, сильно армянское лобби, поэтому «помощь» канадцев, американцев и французов – естественна, хоть и своекорыстна (в т.ч. для внутренней политики). Но это если следовать логике «итальянского двора», а не политической непредвзятости. А, говоря прямо – Евросоюз, США и Канада, равно как и иные игроки, руководствуются одной целью – застолбить за собой Южный Кавказ. Проще всего это сделать через наиболее слабое, шаткое и лишенное элементарной политической грамотности, звено – Армению. Через нее, посредством ее территории, антагонисты России могут навредить РФ, а антитурецкие и антииранские силы, соответственно, Анкаре и Тегерану. Ну и в обратном порядке — это уже «как карта ляжет».

Более того, Армения расположена в непосредственной близости к Прикаспию, напичканному углеводородами. Так кто же останется равнодушным к контролю, если не к попытке прихвата таких богатств!

То есть цель миссии – европейско-канадской – усиление своих позиций в регионе, расширение присутствия, а вовсе не внесение весомого вклада в обеспечение безопасности Армении и в «сдерживании азербайджанской агрессии» – будь то военная или политическая.

Так что восторги официального Еревана по поводу расширения европейской миссии канадцами и убежденность в «проармянском» настрое Оттавы тождественны восторгам тому, что Армения все больше и больше становится плацдармом для противостояния, как минимум, России и Запада и раздражителем для Азербайджана, которого разные внерегиональные и не согласованные с ним «миссии» у своей границы с Арменией устроить не могут.

Стоит также отметить, что в Ереване есть трезвые головы, которые прекрасно понимают, что реально привносят в регион до дрожи любые Воваевичем западные наблюдатели, и так же до дрожи нелюбые – иные. Но, как водится, умные – в меньшинстве. Поэтому не сегодня, так завтра революционный премьер Армении имеет шансы слезно допроситься до «формирования механизма защиты армян Арцаха», на что Баку ни за что не согласится. А как будет выглядеть этот «механизм» без его согласия – легко представить. То есть – никак по азербайджанскую сторону условной или не условной границы.

Но «механизм» будет работать и генерировать – вопрос в том, что именно. А генерировать он будет все то же, что генерируют «полувооруженные» иностранные поборники мира – охват или захват Южного Кавказа.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az