В министерстве отреагировали на кадры с фекалиями в Куре: Лишь малую часть нарушителей удается выявить

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Человеческие фекалии, плавающие в Куре на территории Мингячевира – эти шокирующие кадры были распространены в социальной сети Facebook, и вызвали шквал негодования и критики.

Министерство экологии и природных ресурсов республики (МЭПР) отреагировало на произошедшее, и надавив на сотрудников соответствующих структур, заставило их очистить реку от последствий пагубного воздействия антропогенного фактора. Об этом Minval.az сообщила глава пресс-службы указанного министерства Ирада Ибрагимова.

После МЭПР отчиталось, распространив кадры уже очищенной Куры. Но остается открытым вопрос: надолго ли? И вопрос этот весьма серьезный.

Если честно, то работу, проводимую МЭПР, можно сравнить с печально известным «сизифовым трудом», когда всякий раз приходится все начинать сызнова. Придут сотрудники МЭПР, заставят убрать, обратятся в полицию, выпишут штраф. Но пройдет время и все возвращается на свои порочные круги, причиной которых снова и снова становится все тот же пресловутый антропогенный фактор, которому, как показывает практика, ни штрафы, ни поучения не служат показательным примером.

В беседе с сотрудником Minval.az глава Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде заявил, что воды Куры с территории соседних государств уже приходят в Азербайджан загрязненными, в частности, из-за Армении, потому что с Грузией этот вопрос частично решен: будут возведены очистительные сооружения на территории прохождения трансграничных вод.

Отметим, что около 70% поверхностных водных ресурсов Азербайджана формируется за счет трансграничных водных потоков в соседних странах. Трансграничная река Охчучай постоянно подвергается загрязнению на территории Армении. Река Охчучай, чрезмерно загрязняемая отходами горнодобывающей промышленности в Армении, буквально играет роль коллектора промышленных отходов. По причине того, что воды сбрасываются непосредственно в реку, без очистки, а уровень загрязнения во много раз превышает норму, ее водные ресурсы на территории страны считаются непригодными.

Если учесть, что Охчучай впадает в реку Араз — вторую по величине реку Южного Кавказа, ее загрязнение напрямую влияет на качество водных ресурсов Араза, который является самым крупным правым притоком Куры, также трансграничной с Арменией рекой. Кура играет большую роль в орошении посевных площадей в Азербайджане. Но из-за ухудшения качества воды ее использование для хозяйственных и сельскохозяйственных нужд может привести к негативным последствиям.

В ходе беседы Х.Гаджизаде отметил, что в последние годы в Азербайджане установлены большие очистительные сооружения и станции, речная вода очищается, и несколько сот тысяч человек в данный момент употребляют куринскую воду для личных нужд в хозяйстве, даже используют как питьевую.

По его словам, большие проблемы несет антропогенный фактор, загрязнение вод Куры отмечается не только в Мингячевире, но и практически во всех регионах нашей страны, разница только в количестве мусора, сбрасываемого в речную воду.

Согласно статистическим данным, за 6 месяцев этого года было составлено 53 акта и 34 протокола в отношении физических и юридических лиц, загрязняющих Куру. В общей сложности была обеспечена выплата штрафов в размере 20 тысяч манатов. Но, по словам Х.Ализаде это – только лишь малая часть тех, кого удалось выявить и наказать.

«Нарушителей на самом деле гораздо больше. Мы знаем, что загрязнение речной воды происходит еще из-за домов, расположенных около реки или ее притоков, откуда в воду сливаются фекалии через стихийно отведенные канализационные «рукава. Их количество в последнее время определенно выросло, и непонятно, куда смотрят структуры, ответственные за эти вопросы. Ведь порядок зависит от их усердной и кропотливой работы, от частоты мониторингов, которые должны приносить соответствующие результаты, от ликвидации очагов загрязнения, от установки очистительных сооружений. Что касается бытовых отходов, сбрасываемых в речные воды, то этим должны вплотную заняться сотрудники органов исполнительной власти, которые должны работать с населением», – говорит директор департамента.

На вопрос о повышении планки штрафов за загрязнение речных вод Х.Ализаде ответил, что только штрафами проблему не решить. По его мнению, нужно больше просветительской работы, которую должны проводить органы исполнительной власти. «Но они пассивны», – подытожил Х.Алиладе.

Пессимизм Х.Ализаде вполне понятен, так как загрязнение водоемов и территорий в нашей стране – проблема номер один. Понятно, что Куру изначально загрязняют армяне. Но почему наши граждане продолжают их черное дело?

Однозначно, о чистоте реки, равно как и о пользе очистных сооружений говорить бесполезно, если сами граждане, проживающие около водных источников, будут продолжать столь же целенаправленно загрязнять экологию, а соответствующие структуры, обязанные отвечать за порядок, по-прежнему будут наплевательски относиться к своим обязанностям. А потому остается открытым еще один вопрос: зачем искать врагов извне, если они – среди нас?

Яна Мадатова