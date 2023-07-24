Гаджиев поделился публикацией в связи с завершением Глобального медиафорума

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Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев обнародовал в соцсети Twitter публикацию по случаю завершения Глобального медиафорума в Шуше.

«Шушинский глобальный медиафорум – 2023 завершился грандиозной концертной программой и знаменитой песней «Азербайджан», – написал Гаджиев.