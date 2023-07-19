Кого пугает «мягкая сила» Азербайджана?

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В Махачкале, столице Дагестана, будет установлен памятник Общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву — об этом официально сообщила пресс-служба мэрии Махачкалы. Как указывается, «на территории Махачкалы на пересечении проспекта Шамиля и улицы Магомеда Ярагского запланирована установка памятника выдающемуся советскому и азербайджанскому политическому деятелю Гейдару Алиеву». Запущен и опрос: горожанам предложено выбрать один из двух проектов.

Инициатива, без сомнения, весьма позитивная. Установка памятника — не просто дань историческому факту: именно в те годы, когда пост президента Азербайджана занимал Гейдар Алиев, был заложен фундамент не только нынешних отношений Азербайджана и России, но и сотрудничества на уровне регионов, где на первом месте — сопредельный с нашей страной Дагестан. Сегодня Азербайджан — один из немногих внешних инвесторов в экономику Дагестана. Наконец, в Дагестане, главным образом в Дербенте, есть и многочисленная азербайджанская община. Здесь есть школы с преподаванием азербайджанского языка, азербайджанский театр…

Но нашлись круги, которые именно эту инициативу решили превратить в повод для антиазербайджанских провокаций. Местное издание «Черновик», известное своей антиазербайджанской направленностью, вывесило в своем ТГ-канале собственный опрос: «Как вы считаете, нужен ли памятник Гейдару Алиеву в Дагестане?» 70% аудитории «Черновика», где еще несколько лет назад публиковались состряпанные почившим в бозе Левоном Мелик-Шахназаряном провокационные тексты, выбрали вариант «не нужен». Учитывая послужной список «Черновика», на этот опрос можно было бы не обращать внимания, если бы не некоторые обстоятельства. Россия с ее борьбой с «иноагентами», «экстремистами» и т.д. — не та страна, где издания типа «Черновик» могли бы «наезжать» на мэрию Махачкалы без индульгенции сверху.

И самое главное, антиазербайджанская кампания в Дагестане не ограничивается одним «Черновиком».

Еще в феврале 2017 года российские правоохранительные органы устраивают в Дагестане облаву на азербайджанцев, в основном строителей, работающих на азербайджанских «инвестиционных» объектах. В ситуацию вмешиваются власти нашей страны, задержания и депортацию удается прекратить. В 2018 году Москва устраивает в Дагестане «кадровый разгром». Освобожден от должности тогдашний глава региона Рамазан Абдулатипов, который не раз посещал Азербайджан, на его место назначен присланный из Москвы генерал Владимир Васильев. Арестовано несколько крупных местных чиновников. В СМИ тут же вброшена версия: опасаясь ареста, дагестанские коррупционеры пытались удрать…в Азербайджан (дело было еще до ковида). Правда, задержали их при этом в Ставрополье, а не в Дербенте, до которого из Махачкалы можно пешком добежать. Но такие «мелочи» мастеров «флюстерпропаганды», то бишь нашептывания слухов, уже не интересовали. Уже во время пандемии коронавируса в Дагестане сначала спровоцировали появление спонтанного лагеря ожидающих возвращения на родину через закрытую границу, а затем столкновения с пограничниками.

И это еще не все. В Дагестане, как рассказывал Minval, исподволь нагнетают антиазербайджанские настроения: дескать, азербайджанцам предоставлено слишком много «языковых» и «культурных» прав, у них есть и своя школа, и свой театр, в то время как другие дагестанские народности этого лишены.

Наконец, идет и бесстыдное — иначе не скажешь — «секвестирование» истории региона. Понятно, что в Дагестане, где практически каждый аул говорит на своем языке, нужен был некий «язык межнационального общения». И фраза Михаила Юрьевича Лермонтова, по мнению которого, азербайджанский язык на Кавказе необходим так же, как французский в Европе, позволяет предполагать, что таким языком до прихода в регион России был именно азербайджанский. Но сегодня биографы Шейха Шамиля уверяют, что он, как все образованные дагестанцы, знал кумыкский язык. Он тоже тюркский, но немного отличается от азербайджанского и не имеет такого же литературного наследия. В информационное пространство вбрасывается установка, будто бы азербайджанцы в Дагестане — «пришлые», появились здесь вместе с «персидскими шахами» и т.д.

И в том же ряду следует вспомнить еще одну историю. 15 декабря 2018 года в той же Махачкале по инициативе жителей нескольких местных кумыкских сел была установлена памятная стела в память о солдатах Кавказской Исламской армии Нуру-паши. Именно они выбили дашнаков и интервентов генерала Лазаря Бичерахова из Дагестана. На местном кладбище, где нашли последний покой 96 турецких аскеров. И вот в декабре 2018 года появилась стела с мемориальной доской и надписью на трех языках, русском, турецком и кумыкском: «Священной памяти солдат Османской армии, павших 5-7 ноября 1918 года смертью храбрых в боях за освобождение Анжикалы (Порт-Петровска) от оккупационных войск генерала Л.Бичерахова. Мир и покой их душам». Но очень скоро городские власти Махачкалы под покровом ночи заменили доску. Теперь текст гласит: «В память воинам, павшим в боях за свободу России и Дагестана на горе Тарки-Тау вблизи селения Агачаул в 1918 году. Мир и покой их душам».

Так что же происходит? Кого так пугает «мягкая сила» Азербайджана и открытый доступ граждан Дагестана к своей истории?

Здесь нужно провести «красные линии». С первых дней после восстановления своей независимости Азербайджан на мировой арене выступал и выступает за уважение территориальной целостности и неприкосновенность границ. Между Москвой и Баку подписано множество правовых документов, включая Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности и Московскую декларацию о союзническом взаимодействии. А наша страна, напомним, взятые на себя обязательства выполняет. Даже устные, не говоря уже о подписанных договорах.

Наконец, Азербайджан и Россия полностью согласовали свою общую границу, где уже нет спорных участков. Тем более в Баку не испытывают розовых иллюзий относительно игр в сепаратизм и силовой перекройки границ. Но, судя по всему, определенная часть российской верхушки, которая по долгу службы знает, как Москва использовала и использует идею «русского мира» для такой перекройки границ, что подозревают в подобных поползновениях едва ли не всех соседей. И вот уже в Дагестане старательно «выдавливается» и «вымарывается» все, что связано с Азербайджаном и Турцией, на европейском севере России под ударом оказались ученые и этнографы, которые в рамках проекта сотрудничества Баренц-региона изучали местный фольклор и историю торговых и культурных связей с соседней Норвегией,..По двусторонним отношениям это, конечно, бьет. Но исторических фактов не отменяет и не затирает,

И самое главное, лучшая страховка от «неожиданностей» с чужими границами — это уважение границ и территориальной целостности. Так что, живя в стеклянном доме, не стоит бросаться камнями в соседей.

Нурани, обозреватель