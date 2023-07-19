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В Пентагоне признали, что северокорейские ракеты могут достичь территории США

В Пентагоне признали, что северокорейские ракеты могут достичь территории США

Глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Джон Акуилино заявил, что испытанные Северной Кореей баллистические ракеты в состоянии достигнуть американской территории.

Об этом Акуилино сказал, выступая на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом, сообщает ТАСС.

При этом адмирал отметил, что Пентагон пока не в состоянии оценить, могут ли ракеты КНДР достичь территории США в ядерном оснащении.

По мнению Акуилино, для достижения этой цели северокорейским конструкторам необходимо уменьшить размер ядерной боеголовки. Но пока не понятно, смогут ли в Пхеньяне добиться такого результата.

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