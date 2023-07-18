Тогрул Исмаил: Франция пыталась обвинить Турцию и Азербайджан, но Ильхам Алиев потребовал доказательств

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится с официальным визитом в Саудовской Аравии. Несмотря на сложную историю взаимоотношений между странами, лидер Турции намерен открыть новую страницу в отношениях, и первые результаты уже есть. Саудовская Аравия станет самым крупным покупателем турецкой военной техники.

О внешнеполитическом курсе поствыборной Турции, которая значительно поменяла свою тактику в достижении целей, рассказал турецкий эксперт по международным вопросам Тогрул Исмаил.

– Как вы оцениваете визит президента Турции в Саудовскую Аравию и в целом турне Эрдогана по странами Персидского Залива?

– Это было ожидаемое турне президента Турции. Даже перед выборами Эрдоган говорил о нем. Отношения между Турцией и Саудовской Аравией не всегда были хорошими. В последнее время наблюдается попытка улучшить отношения между Турцией и всеми остальными арабскими государствами, в частности с Египтом, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Конечно, в первую очередь, это обусловлено экономическими связями с этими странами. У Турции сейчас наблюдаются экономические проблемы. И Эрдоган намерен привлечь в свою страну инвестиции из арабских стран, но если говорить открыто, то во внешней политике Турции экономический фактор имеет очень важное значение. Любая кризисная ситуация ударяет по экономике Турции. Конфликты в Сирии и Ираке очень негативно сказываются на экономике Турции.

Отдельно следует отметить, что турецко-катарские отношения выделяются. Турция всегда поддерживала Катар, даже когда у второго были проблемы со странами Персидского Залива. Чего не сказать о других странах, с которыми были проблемы. Но сейчас президент Турции пытается исправить ситуацию. Все будет зависеть от того, насколько Турция сможет наладить доверительные отношения с этими странами. Но уже сейчас можно сказать, что есть большой прогресс в отношениях с арабскими государствами.

– Ожидаете ли вы улучшения в отношениях Турции и Ирана?

– Экономические санкции и давление со стороны Запада на Иран очень негативно сказываются на экономике Турции. Во всех внешнеполитических действиях Турции экономический фактор выходит вперед. Тут Турция, как страна, которая нуждается в «крепкой» валюте, конечно, пытается наладить отношения и поддерживать инвестиционные связи со странами Персидского залива.

В целом внешняя политика Турции зависит от ряда факторов, которые происходят в нашем регионе. Предыдущие 10-20 лет мы видели разные ситуации. Были резкие обострения, серьезные противостояния, войны в Сирии, Ираке, Ливии, ситуация в Египте и Северной Африки. Региональные проблемы так или иначе сказываются на внешнеполитическом курсе любой страны. Естественно, Турция, как часть западного мира, от этого страдала. Особенно ситуация в Сирии сказалась.

В этом контексте также следует отметить, что ситуация вокруг Ирана тоже была особенной. Это соседняя страна для Турции, в этом смысле Анкара пыталась совместно с Бразилией выступать по иранской ядерной программе. Тогда Турция оказалась под давлением США, со своей стороны Иран агрессивно отреагировал. В отношениях Турции с Ираном всегда преобладает реалистичный подход. Тегеран тоже это прекрасно понимает.

Мы видим на Ближнем Востоке улучшение отношений между многими странами. Не только турко-саудовские отношения, но и ирано-саудовские отношения улучшаются. Да, тут присутствует роль Китая, но проблем между Эр-Риядом и Тегераном достаточно много, и сразу решить их невозможно, однако страны нацелены серьезно на улучшение отношений. Турция со своей стороны также пользуется этим моментом и пытается укрепить свои отношения со всеми странами региона.

– Отдельно следует отметить и улучшения в отношениях Турции с Западом и натовскими странами. Есть ли определенное смягчение в отношениях?

– В целом отношения Турции и Запада можно назвать нормальными. Да, были острые моменты в отношениях Турции с Францией или Турции с Грецией, или с Германией. У каждой страны есть своеобразная история. Но на американо-турецкие отношения нужно смотреть с другой призмы. Тут и региональный фактор, и американская политика, которая иногда идет наперекор национальным интересам Турции. Кроме того, я думаю, что вступление Швеции в НАТО и возражение Анкары никак не могут касаться поставок F-16 со стороны США. Но американцы этим пользуются, и они используют свои все возможности для давления даже на своих союзников.

Следует напомнить, что позиция Турции в отношении российско-украинского конфликта осталась неизменной, но, допустим, позиция Германии изменилась полностью. И не стоит забывать, что Турция является частью западной интеграции еще с Османского периода. К отношениям между странами нужно также добавить и отношение ЕС к Турции, и то, как они себя поведут.

– В этой связи выделяются отношения Анкары с Афинами. Можно ли ожидать потепления в них?

– Греция вооружает спорные острова, и строит там военные базы, и этим нарушает международное право. Греция преувеличивает свои возможности и пытается выдать себя не за того, кем является на самом деле. Возможности и потенциал Греции понятны. На встрече с турецкими дипломатами греки говорят одно, а на встрече с американскими – другое. Со временем Греция успокоится. Равно как и Франция угомонится. Действия Франции в Восточном Средиземноморье не дали результатов. В регионе Южного Кавказа Франция пыталась обвинить Турцию и Азербайджан в нарушении норм международного права и правил ведения войны. На что Ильхам Алиев потребовал от Макрона доказательств, которые тот не смог предоставить.

Турцию можно критиковать за ее политику, но обвинить в нарушении норм международного права нельзя.

Ниджат Гаджиев