Алиев предупреждает чиновников. И инвесторов

352 Просмотров

В политике надо уметь сглаживать углы. Но иногда куда важнее умение не уходить от острых тем. Выступление президента Азербайджана Ильхам Алиева на совещании, посвященном социально-экономическим итогам 6 месяцев 2023 года, напомнило об этом ещё раз. Президент не просто напомнил о событиях в Гедабекском районе. Глава государства четко и жестко расставил акценты. А еще озвучил весьма жесткие предупреждения и чиновникам, и инвесторам, и профессиональным провокаторам.

Возможно, для многих картина случившегося в селе Сейюдлю становится понятной только теперь. Где, как выяснилось, на напряжении, возникшем в результате и сомнительных действий инвесторов, и непрофессионализма чиновников, уже сыграли прибывшие из-за рубежа провокаторы, влиянию которых поддались отдельные граждане.

Но, как теперь становится понятным, наличие провокаторов не снимает ответственности ни с чиновников, ни с инвесторов, ни с граждан, которые этим провокаторам поддались.

«Считаю, что Министерство экологии и природных ресурсов допустило, по меньшей мере, халатность, проявило бесконтрольность, выступило в роли пассивного наблюдателя, в результате чего иностранный инвестор отравил нашу природу. Люди по праву подняли голос протеста, но слышал ли кто-нибудь их голос? Нет!? День, два дня, три дня, пять дней, куда смотрело Министерство экологии и природных ресурсов? Разве оно не ведало о том, что есть такая проблема? Либо знало и закрывало глаза, либо не знало. И то, и другое неприемлемо», —подчеркнул глава государства.

Весьма жестко прошелся и по инвесторам, которые в своей деятельности не соблюдали экологических норм, «прихватизировали» пастбище под строительство второго искусственного озера для отходов и т.д.: «Сегодня в мире компании, наносящие вред экологии, банкротятся. Разве они могли бы сделать такое у себя в стране — создать озеро, а потом выбрасывать в него всякие отходы и яд?! Там бы их повесили за ноги. Запихнули бы за решетку, где им пришлось бы провести остаток своей жизни. А здесь, они считают, могут делать все, что пожелают. Потому что увидел кого-то, с кем-то поздоровался, кому-то что-то преподнес. Иного объяснения этому быть не может».

Дал оценку и действиям граждан, которые поддались на провокации: «…Часть граждан, поддавшись подстрекательствам провокаторов, совершила безнравственные, противозаконные действия, что является невыносимым и неприемлемым. Некоторые из этих провокаторов скрываются в Азербайджане, другие – за рубежом. Те, что в Азербайджане, уже выявлены, некоторые из них привлечены к ответственности. Мы привлечем к ответственности и тех, что за рубежом. Пусть никто, как говорится, не думает, что мы забыли об этом. Хаос, произвол, действия провокационного характера в Азербайджане закончились в 1993 году. Если кто-то забыл об этом, мы можем напомнить». И весьма высоко оценил действия полиции: «Невыносимый факт, и действия тамошних провокаторов, и деятельность иностранной компании, и работа нашего министерства. Единственно, кто достойно вел себя здесь, была азербайджанская полиция». После чего предупредил, что не позволит запятнать полицию.

По сути дела, глава государства озвучил новые «правила игры» в Азербайджане, которые теперь предусматривают свою меру ответственности и для чинуш, которые не считали необходимым вникать в проблемы какой-то затерянной в гедабекских горах деревушки, и инвесторов, возомнивших, что они настолько осчастливили своим присутствием Азербайджан, что теперь могут не соблюдать законы и экологические стандарты, и для прибывших из России провокаторов, которые призывали использовать «коктейль Молотова» и «жечь как крысят» ненавистных чиновников, и для сельских бабулек, которые сначала позировали с профессионально отпечатанными плакатами, а затем бросали камни в полицию.

Возможно, этот разговор о селе Союдлу начинать надо было с Абшерона. Точнее, с того, как он выглядел на излете советской власти: с лесом нефтяных вышек, мазутными озёрами, пропитанной нефтью землёй. Или советского же Сумгаита – города «большой химии», превращенного в огромную газовую камеру, где не соблюдались даже хилые советские нормы охраны окружающей среды и экологии. Работать с соблюдением экологических норм в Советском Союзе, особенно в его «южных республиках», было просто не принято. Сегодня уже и Абшерон, и Сумгайыт не узнать. Но, к сожалению, такое вот «советское» отношение к экологии некоторые чиновники тащат с собой уже в независимый Азербайджан. Что и привело к инциденту в Союдлу, которым затем воспользовались провокаторы.

И вот теперь президент предупреждает чиновников: отвечать придётся не только за сомнительные точки зрения закона действия, но из-за бездействия. Особенно если это бездействие привело к росту напряжения в обществе. Ответственность чиновников в Азербайджане, если уж называть вещи своими именами, выводится на новый уровень. А требования к ним растут, в том числе в такой деликатной сфере, как работа с людьми, в том числе в сёлах.

Не менее жёсткая предупреждение адресовано и инвесторам. Да, возможно, в первую половину девяностых, когда Азербайджан испытывал острейший инвестиционный голод, отношение к иностранным партнёрам действительно могло строиться по принципу «спасибо, что они с нами вообще работают». Но сегодня на календаре уже не девяностые. И Азербайджан уже другой. А значит, инвесторам придётся играть по правилам. Соблюдать законы и экологические нормы. Выполнять взятые на себя обязательства. И ещё правильно выстраивать диалог с азербайджанским общества. И если уж совсем грубо, глава государства напомнил, что Азербайджан – это не банановая республика. И что наше государство и его граждан надо уважать. Сегодня в результате реформ, проведенных под руководством Ильхама Алиева, Азербайджан настолько поднял свою бизнес-привлекательность, что уже может ставить потенциальным инвесторам такие условия. Даже если сами эти инвесторы к такому повороту дел не готовы.

Но все это не отменяет тех оценок, которые были высказаны по поводу Союдлу уже в первые дни после драки с полицией на озере. Какой бы обоснованной ни была причина акции протеста, бросаться камнями в полицию нельзя — ни мужчинам, ни женщинам, ни коренным бакинцам, ни сельчанам. И любые попытки раскачать ситуацию даже в отдельно взятом селе будут расследованы, а виновные — наказаны.

И да, кивать друг на друга здесь не получится.

Нурани, обозреватель