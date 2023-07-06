К похоронам идеи «миацума» присоединился и Вашингтон

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Президент Азербайджана озвучил жесткое предупреждение в адрес Еревана. Выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения, Ильхам Алиев напомнил: «Хотя Армения была вынуждена признать Карабах частью Азербайджана, на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, все еще находятся остатки армянских вооруженных сил». После чего предупредил: если Армения действительно заинтересована в достижении долгожданного мира в регионе, то ее вооруженные силы должны полностью покинуть Карабахский регион Азербайджана. Армянские военные и паравоенные формирования на местах должны быть разоружены и демобилизованы.

Это еще не формальный ультиматум с четким указанием времени, до которого армянским «зинворам» следует убраться из Карабаха. Но весьма жесткое предупреждение, игнорировать которое уж точно не стоит. В Баку уже давали понять, что в случае продолжения вооруженных провокаций проведут свою антитеррористическую операцию и добьются выполнения пункта 4 Трехстороннего заявления, где прописано, что миротворческий контингент РФ развертывается одновременно с выводам армянских войск. А если в Азерайджане что-то пообещали, то сделают.

Более того, Азербайджану удалось добиться и существенных дипломатических «подвижек» на Южном Кавказе. Несколько дней назад посол США в Армении Кристина Кевин в интервью общественному телевидению в Армении заявила: США верят, что права и безопасность армян Карабаха будут гарантированы в составе Азербайджана, добавив, что «все стороны должны приложить для этого совместные усилия». Посол США в Армении не просто подтвердила, что признанные границы никто не отменял, принцип территориальной целостности тоже, и США никогда не ставили под сомнение, что Карабах — территория Азербайджана. Как оказалось, обсуждать на переговорах что-то большее, чем права и безопасность этнических армян в составе Азербайджана, и извлекать тему «статуса Нагорного Карабаха» оттуда, где он, по словам президента Азербайджана, находится после 44-дневной войны, Вашингтон не собирается. И самое главное, по мнению США, права и безопасность армян Карабаха — тот вопрос, над которым должны работать обе стороны. В переводе: если Армения продолжит раздувать конфликт и устраивать провокации, а Азербайджан будет вынужден провести свою антитеррористическую операцию, в Вашингтоне к этому, скорее всего, отнесутся с пониманием. Ереванским политологам есть от чего схватиться за голову — теперь к похоронам идеи «миацума» присоединились и США.

В армянской верхушке, конечно, обижаются на местных «западников» и на Вашингтон. Один из близких к карабахскому клану ТГ-каналов язвит: «Посол США в Армении Кристина Квин глупая, не знает, что у Запада совсем другой план, «Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Minval) ждет судьба Косово, нам только надо поверить некоторым “армянским политикам” и телеграм-каналам, а не слушать посла США, она ничего не знает и дезинформирует нас».

Другие возмущаются: «Цинизм госпожи посла поражает. Вашингтон выделяет Баку $180 млн на закупку вооружений, а Армении передает мобильные медицинские пункты. Вашингтон сохраняет оптимизм и игнорирует обстрелы суверенной территории Армении и ранения гражданских. Наконец, Вашингтон полностью игнорирует нарушение прав армян «Арцаха» прямо сейчас путем блокады и уничтожения культурного наследия».

Последовала реакция и «ближнего круга» Араика Арутюняна. Давид Бабаян, его советник, вопит: «Сказанное послом США – это позор с точки зрения демократии. Этим они бьют по демократии, попирая права человека». В Ханкенди оказались явно не готовы к тому, что россказни в стиле «эти злые азербайджанцы готовят здесь «этническую чистку»» не произведут на Госдеп США ожидаемого впечатления.

Но в этом обилии слов нет ответа на вопрос: что теперь делать и Еревану, и ханкендинским марионеткам? Впрочем, что именно следует делать, понятно: постараться как можно скорее договориться с Азербайджаном о мире вообще и о выводе своих 10 тысяч «зинворов» из Ханкенди в частности. Но…в реальности глава «правящей фракции» «Свободная Родина» т.н. «парламента Карабаха» Артур Арутюнян хвастливо заявил: сепаратисты, мол, отказались от встречи с представителями властей Азербайджана на территории третьей страны, потому как «вопросы, включенные в повестку дня, которые должны были быть обсуждены, по сути, были повесткой, навязанной Азербайджаном, о которой постоянно говорит руководство Азербайджана». Шанс на диалог благодаря истинно карабахскому упрямству Араика Арутюняна, Артура Арутюняна и т.д. был бездарно упущен. Появится ли следующий — большой вопрос. Но каждая сорванная попытка диалога приближает антитеррористическую операцию. Для которой Азербайджан подготовил и военные, и дипломатические рычаги.

И вот на этом фоне Араик Арутюнян анонсирует «ужесточение борьбы с паникерством». И обещает, что «в ближайшее время будут законодательные изменения, несмотря на то, что мы в последнее время уже провели работу против людей, которые специально сеяли панику. После изменений отношение к этим людям будет намного строже. Это и есть предательство».

А тут нелишне вспомнить, в какой ситуации армянская верхушка обычно начинает борьбу с «паникерами». Однажды пашиняновская ТГ-помойка «Баграмяна, 26» только за один день поместила несколько постов, посвященных борьбе с «паникерами».

И все бы ничего, но произошло это 8 ноября 2020 года. В 01-16 поместили рассуждения политолога Саро Сарояна «о панике среди турок и некоторых армян». 11-46 утра: «Азербайджанским войскам не удалось взять «Шуши», поэтому в дело вступила азербайджанская пропаганда. С раннего утра на разных ресурсах, которые финансируются Баку, утверждается, что «Шуши» пал. Эта информация специально распространяется среди армянских пользователей в том ключе, что «вас обманывают ваши официальные лица, Шуши уже у врага». Цель таких действий в том, чтобы создать панику в Карабахе и Армении». 14-10: «​Пропаганда врага рассчитана сразу на 2 фронта: успокоить своё население, которое уже начало задавать вопросы, и по возможности, сеять панику среди армян, разобщая нас».

Все это дает исчерпывающую информацию к размышлению, в какой ситуации армянские лидеры и их марионетки в Ханкенди начинают «борьбу с паникерами». И сегодня не видеть параллелей не получается. Да, команда «Atəş!» пока не прозвучала. Но для антитеррористической операции подготовлено все. Исход ее в нынешней ситуации сомнений не вызывает.

А паника тем временем постепенно охватывает и «ближний круг» Арутюняна. В так называемом «парламенте», созданном Арменией в Карабахе еще во время оккупации, узе заговорили о том, что местные «шишки» сбежали в Армению и перевезли туда семьи. Араик Арутюнян обещает «строго разобраться». И по ходу дела пишет слезное письмо письмо Владимиру Путину — пребывая в полной уверенности, что президенту РФ на фоне украинской войны, мятежа Пригожина, санкций и прочих проблем как раз до истерик «самоопределившихся арцахцев», которым теперь надо свое «самоопределение», как бы это повежливее, отыгрывать назад.

Так что Араику Арутюняну самое время подумать, как самому поскорее выбраться из Ханкенди через ППП «Лачин». Пусть даже, по примеру Рубена Варданяна, в грузовике с использованным солдатским бельем. И при этом еще собственное белье не испачкать.

Нурани, обозреватель