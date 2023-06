Маск проигнорировал совет матери и готовится к поединку с Цукербергом (фото)

Американский бизнесмен Илон Маск потренировался со знаменитым блогером, учёным и обладателем чёрного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом перед анонсированным ранее боем с главой корпорации Meta Марком Цукербергом.

Кадры тренировки появились в аккаунте самого Фридмана. На них Маск демонстрирует различные приёмы, перебрасывает соперника через плечо, а затем ловким захватом удерживает его на полу. Тренер похвалил бизнесмена и признался, что не ожидал от него такой отличной физической подготовки.

«Вчера я провёл импровизированную тренировку длиной в несколько часов с Илоном Маском. Я крайне впечатлён его силой, мощью, умением работать ногами и [навыками] в партере. Это было эпично», — написал Фридман под фото.

При этом он выразил надежду, что бой с Цукербергом всё-таки не состоится, а закончится на стадии тренировок. Сам Маск поблагодарил тренера за опыт и прокомментировал его твит словами: «Это было весело!»

Примечательно, что ранее Фридман уже сообщал о совместной тренировке с Цукербергом, который тоже увлечён джиу-джитсу.

Напомним, миллиардер Илон Маск заявил о готовности сразиться в клетке с медиамагнатом Марком Цукербергом. Всё из-за того, что компания последнего создаёт конкурента соцсети Twitter, которой владеет Маск. Глава Tesla и SpaceX отметил, что его бой с оппонентом должен пройти по правилам ММA, при этом мать миллиардера выступила против поединка и предложила «сразиться на словах».

I did an impromptu training session with @elonmusk for a few hours yesterday. I’m extremely impressed with his strength, power, and skill, on the feet and on the ground. It was epic. It’s really inspiring to see Elon and Mark doing martial arts, but I think the world is served… pic.twitter.com/cq00A9Xnmw

— Lex Fridman (@lexfridman) June 27, 2023