Маск проигнорировал совет матери и готовится к поединку с Цукербергом (фото)

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Американский бизнесмен Илон Маск потренировался со знаменитым блогером, учёным и обладателем чёрного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом перед анонсированным ранее боем с главой корпорации Meta Марком Цукербергом.

Кадры тренировки появились в аккаунте самого Фридмана. На них Маск демонстрирует различные приёмы, перебрасывает соперника через плечо, а затем ловким захватом удерживает его на полу. Тренер похвалил бизнесмена и признался, что не ожидал от него такой отличной физической подготовки.

«Вчера я провёл импровизированную тренировку длиной в несколько часов с Илоном Маском. Я крайне впечатлён его силой, мощью, умением работать ногами и [навыками] в партере. Это было эпично», — написал Фридман под фото.

При этом он выразил надежду, что бой с Цукербергом всё-таки не состоится, а закончится на стадии тренировок. Сам Маск поблагодарил тренера за опыт и прокомментировал его твит словами: «Это было весело!»

Примечательно, что ранее Фридман уже сообщал о совместной тренировке с Цукербергом, который тоже увлечён джиу-джитсу.

Напомним, миллиардер Илон Маск заявил о готовности сразиться в клетке с медиамагнатом Марком Цукербергом. Всё из-за того, что компания последнего создаёт конкурента соцсети Twitter, которой владеет Маск. Глава Tesla и SpaceX отметил, что его бой с оппонентом должен пройти по правилам ММA, при этом мать миллиардера выступила против поединка и предложила «сразиться на словах».