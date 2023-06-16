Фуад Чырагов: Во многих кругах визит Эрдогана в Баку вызвал большое разочарование

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Экономика Турции – это «Ахиллесова пята». Причин турецкого экономического кризиса много. Одна из них заключается в отказе от традиционной экономической политики в пользу низких процентных ставок для среднего и малого бизнеса, которая в конечном итоге привела к гиперинфляции, девальвации турецкой лиры и оттоку капитала из страны.

Другая проблема страны – это судебная система. Теперь уже новые министр финансов Мехмет Шимшек и глава ЦБ Турции Хафизе Гайе Эркан наделены широкими полномочиями: автономией в своих действиях и быстрым реагированием. Главная задача, поставленная перед ними, – вывести Турцию из экономического кризиса и оздоровить ситуацию. Экономически слабая Турция не может быть глобальным геополитическим игроком, с такой страной считаться в регионе не станут. И Эрдоган прекрасно понимает это. У Турции нет такого люфта, как у России или Ирана, которые имеют энергетический допинг, будучи главными игроками на энергетическом рынке с одной стороны, а с другой, обеспечивая себя дешевыми углеводородами.

Турция должна делать ставку на промышленную экономику, привлечение инвестиций. Как известно, структуру экономики любой страны определяет вектор ее внешней политики. Брутальная внешняя политика России и Ирана обусловлена, в первую очередь, тем, что нефть и газ всегда будут нужны, и они всегда смогут продать их. Но не более. Но даже в такой ситуации экономики двух стран находятся не в лучшем положении и уже задыхаются под мощным давлением санкций.

В связи с этим политолог Фуад Чырагов в беседе с Minval.az заявил, что экономические проблемы Турции «не являются фундаментальными, хроническими и систематическими».

По словам собеседника, эти трудности связаны с фискальным и макроэкономическим управлением, которое можно легко за короткое время урегулировать.

«Отчасти, конечно, эта проблема связана и с тем, что турецкая экономика стоит на пороге очень серьезных преобразований. За два десятилетия турецкая экономика быстро росла, можно также сказать, что она была перегрета и дошла до точки, откуда предполагается переход в высшую лигу. Это очень болезненный период, если вы обратитесь к примерам других стран, то увидите те же проблемы, и это называется ловушкой среднего дохода. Я более чем уверен, что Турция скоро преодолеет этот сложный период», – предположил эксперт.

Аналитик считает, что несмотря на проблемы последних лет, турецкая экономика связана с мировой: «Турецкая экономика ориентирована на свободный рынок, а верховенство закона в этой стране лучше, чем у других исторических соперников в регионе. Иными словами, Турция уже начала играть преобразующую роль, которую Запад должен был играть в регионе».

Чырагов отмечает, что Турция играет и будет играть роль экономического локомотива, позволяющего экономикам региона интегрироваться друг в друга, в мировую экономику.

«Когда мы сравниваем экономики Турции, Ирана и России, то обнаруживаем следующее. В отличие от Ирана и России, экономика Турции – более здоровая, динамичная, растущая, диверсифицированная и, что более важно, не ориентированная на продажу ресурсов», – сказал он.

Политолог также прокомментировал визит президента Турции в Азербайджан и заявил, что кому-то он может показаться обычным, но это был исторический визит.

«Долгое время некоторые круги на Западе не скрывали надежды на то, что результаты президентских выборов в Турции будут другими. Армяне, не стесняясь, заявляли о том, почему затягивали переговоры – из-за желаемых результатов выборов. В ходе предвыборной кампании посол Ирана в Турции призвал одного из лидеров оппозиции голосовать за оппонента Эрдогана. Вероятно, не только Иран, но и Россия пересмотрела бы свою политику на Южном Кавказе, если бы Эрдоган проиграл. Поэтому мы можем быть уверены, что во многих местах этот визит вызвал большое разочарование. В ближайшие пять лет можно ожидать только более тесных отношений, сотрудничества и интеграции между двумя странами», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев