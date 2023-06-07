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Из Швеции экстрадируют в Турцию террориста РПК

Из Швеции экстрадируют в Турцию террориста РПК

Верховный суд Швеции принял решение об экстрадиции в Турцию сторонника Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет шведская газета Aftonbladet.

«Верховный суд одобрил первую экстрадицию сторонника РПК», — указало издание.

Вслед за судом теперь шведскому правительству предстоит принять решение об экстрадиции.

Речь идет о судьбе 35-летнего мужчины, который был арестован в Швеции в августе 2022 года. Арест был произведен по запросу генеральной прокуратуры в Адане в Турции.

Издание указало на то, что решение Верховного суда Швеции было принято незадолго до саммита стран НАТО в Вильнюсе. Он пройдет 11–12 июля.

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