Байрамов: Азербайджан вносит большой вклад в глобальную безопасность и процветание (фото)

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со cпециальным представителем генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.

Данная информация приводится в сообщении министра в соцсети Twitter.

В ходе встречи состоялась дискуссия о партнерстве Азербайджана и НАТО, а также о текущей ситуации в регионе.

“Как надежный партнер НАТО, Азербайджан вносит большой вклад в глобальную безопасность и процветание”, – отметил глава МИД.

При этом МИД Азербайджана сообщает, что министр Джейхун Байрамов проинформировал спецпредставителя НАТО о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, военно-политических провокациях Армении, наносящих ущерб мирному процессу.

Was glad to welcome @NATO Special Representative @JavierColominaP in Baku.

Had an interesting discussion on #Azerbaijan–#NATO partnership, as well as the current regional situation. As a reliable partner of #NATO, Azerbaijan widely contributes to global security and prosperity. pic.twitter.com/Vu12RdMrCQ

— Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) May 26, 2023