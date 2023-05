Байрамов провел переговоры с Боррелем: что известно (обновлено, фото)

19:56 15 мая 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Брюссель встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности/вице-президентом Комиссии ЕС Жозепом Боррелем.

Согласно информации МИД Азербайджана, на встрече стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС), в том числе в сфере энергетики и транспортных коридоров, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и текущую ситуацию в регионе.

