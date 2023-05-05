Москва ответила на вашингтонскую встречу Баку-Ереван устами Джеймса Уорлика

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Бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик напомнил о себе. В интервью армянской редакции «Голоса Америки» отставной американский дипломат заявил, что считает достижение окончательного соглашения между сторонами на данном этапе нереалистичным. По его словам, есть много нерешенных вопросов, в том числе по части коммуникаций, беженцев, границ, управления природными ресурсами и другие. Особо важное значение Уорлик придает вопросу статуса «Нагорного Карабаха», подчеркивая, что без урегулирования вопроса о статусе, которое удовлетворит обе стороны, невозможно достичь долгосрочного мира.

«Я не говорю о независимости «Нагорного Карабаха» (кавычки наши — Minval). Не думаю, что этот вопрос находится на столе переговоров, особенно с точки зрения Азербайджана, но может быть определенная степень самоопределения, которая была бы приемлема для Баку», — пояснил Уорлик, по словам которого, признание Арменией территориальной целостности Азербайджана до сих пор было очень сложным вопросом, что означает признание Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Сегодня Армения движется именно в данном направлении, и пока неизвестно, какую формулировку все это получит в документе. Также Уорлик считает, что и Баку должен показать, что в Нагорном Карабахе будет определенный уровень самоопределения, чтобы это было приемлемо и для Армении. Он также считает важным вопрос Лачинского коридора, который должен соединять Нагорный Карабах с Арменией.

«Думаю, что должно быть какое-то признание того, что в Нагорном Карабахе есть община, и что они должны иметь статус, с которым согласны Армения, Азербайджан и де-факто власти Нагорного Карабаха», — сказал экс-посол. Бывший американский переговорщик также коснулся деятельности РМК: «Прекращение огня при посредничестве России нельзя игнорировать, поскольку это та основа, которая сегодня имеет место быть. Является ли это единственной основой, и дает ли она Москве какое-то лидерство или рычаги влияния на будущих переговорах? Конечно нет», — подвел итог Уорлик.

Интересно, конечно, на самом ли деле господин Уорлик говорил применительно к Карабаху о «самоопределении», а не «самоуправлении», тем более что за армянскими журналистами такого рода «ошибки» уже случались. И ныне покойному французскому сопредседателю МГ ОБСЕ Бернару Фасье, и его американскому коллеге Роберту Брадтке, и послу Чехии в Армении Петру Микиске ереванские труженики пера приписывали то, чего те не говорили. Важно другое. Бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ продвигает явный кремлевский нарратив — с реанимацией темы «статуса Нагорного Карабаха», который должен устроить Армению. Именно отложенный статус Карабаха предлагала на сочинских переговорах Россия.

И как это понимать: Москва и Вашингтон пришли здесь к согласию? Конечно, армянской аудитории хотелось бы в это верить. Но на самом деле Джеймс Уорлик после отставки из Госдепартамента поступил на работу в вашингтонское представительство… российской юридической фирмы «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Произошло это в 2016 году. А в 2019 году, после того, как другой американский сопредседатель — Ричард Хогланд — заявил в интервью, что Москва не горит желанием урегулировать конфликт в Карабахе, Джеймс Уорлик тут же ринулся раздавать интервью, где уверял, будто бы Москва всей душой за урегулирование. И сегодня сей персонаж вновь озвучивает позицию Кремля. Открыто играя против своих недавних коллег из Госдепартамента.

Отдел политики Minval.az