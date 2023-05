Грузинские сейсмологи прибыли в Азербайджан (фото)

81 Просмотров

В Азербайджан прибыли сейсмологи из Грузии. Об этом говорится в заявлении НАНА.

Находящиеся с визитом в Азербайджане директор Центра сейсмологического мониторинга Института наук о Земле Грузинского государственного университета Ильи, профессор Теа Годоладзе, сотрудник Центра Альберт Вузаладзе и сотрудник компании «Lab» Арчил Иванашвили посетили Центр мониторинга Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА.

Сейсмологи из Грузии провели встречи с сотрудниками бюро по изучению землетрясений и отдела «Динамика очагов землетрясений».

Грузинские сейсмологи совместно с заместителем начальника, системным администратором бюро исследований землетрясений Ругийей Керимовой, инженерами-программистами центра Таиром Исмаиловым и Наилем Газиевым в рамках проекта “Расширение сейсмической сети на Кавказе и в Центральной Азии” (Seismic Network Expansion in the Caucasus and Central Asia) приняли участие в установке нового сервера в программе SeisComp5 новых 22 сейсмических станций, установленных в Азербайджане.