Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в области производства автомобилей

Между Агентством развития экономических зон, Ассоциацией производителей машин и оборудования Азербайджана и АО «Узавтосаноат» Узбекистана подписан меморандум о сотрудничестве по расширению производства автотранспортных средств в Азербайджане. Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, реализация документа внесет вклад в развитие машиностроительной промышленности в нашей стране.

A #MemorandumofCooperation was signed between the Economic Zones Development Agency (@economiczones), Machinery and Equipment Manufacturers Association and Uzbekistan’s «Uzavtosanoat» JSC on expanding the production of cars in Azerbaijan. The implementation of the document will… pic.twitter.com/8LaIMdXVBe

— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) May 1, 2023