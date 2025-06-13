Группа российских граждан в ночь на 14 июня будет эвакуирована из Ирана через сухопутную границу Азербайджана.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе посольства России в Баку.

«В ночь на 14 июня при содействии посольства России в Иране и посольства России в Азербайджане группа из 88 человек пересечет ирано-азербайджанскую границу», — отметили в посольстве.

Как уточнили в пресс-службе диппредставительства, среди них — члены съемочной группы режиссера и продюсера Федора Бондарчука и несколько артистов Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского. Как отметили в посольстве, наряду с российскими гражданами в группу входят граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

«Это [эвакуация] будет осуществлено при поддержке руководства Азербайджана, которое окажет содействие в предоставлении транспорта, размещении в гостинице и возвращении на родину», — сообщили в российском диппредставительстве.