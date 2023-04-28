Redémarrer у Катрин Колонны не получается

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Глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе своего визита в Армению посетила «Джермук» (Истису), «пострадавший во время прошлогодней азербайджанской агрессии». В роли экскурсовода выступал глава Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян, который долго и нудно сетовал, будто бы «противник в направлении Джермука вторгся на суверенную территорию Армении площадью более 60 кв.км», «активно использовал ракеты, артиллерию и беспилотники, поражал военные, экономические и гражданские объекты» и т.д. И слезно жаловался, что в «Джермуке» до сих пор не работает канатная дорога.

Интересно, рассказал ли господин Асрян мадам Колонна, что начались сентябрьские бои 2022 года в результате провокации самой же Армении, и поделился ли, какие планы строили тогда в Ереване. Тем более нет ясности, каким образом в Ереване подсчитывают «глубину вторжения» и определяют «суверенную территорию Армении», если граница до сих пор не делимитирована, причем не делимитирована в пользу Армении.

Но куда более серьёзные вопросы — к главе МИД Франции. Такого рода поездки в рамках визита не делаются по принципу «мадам, махнем на пару часиков в «Джермук», там прекрасная минеральная вода и мои друзья уже ждут нас с замаринованным мясом для шашлыка». Все пункты визита тщательно готовятся и прорабатываются протокольной службой ОБЕИХ стран. То есть протокольная служба французского министра против посещения Истису не возразила. Да, как бы имелся формальный повод — миссия евронаблюдателей, но встречу с Маркусом Риттером можно было провести и в Ереване. Не говоря о том, что односторонняя отправка миссии в Армению в нарушение пражских договорённостей тоже не айс. И самое главное, в версию с евронаблюдателями уж точно не вписывается прогулка по городу с Асряном в качестве гида. В конце концов, то, что может позволить себе, скажем, Анн Идальго, главе МИДа уже не полагается. Тут другая мера ответственности и как бы должен присутствовать другой уровень профессионализма.

А вот его команде министра ой как не хватило. Французским протокольщикам не пришло в голову «для равновесия» включить в программу визита мадам Колонна в Азербайджан посещение Гянджи, пострадавшей от армянских ракетных ударов, Агдама — «Хиросимы Кавказа», Тертера, подвергавшегося жесточайшим обстрелам в течение всего периода оккупации Арменией азербайджанских земель…Соблюдать даже «протокольное» равновесие между Баку и Ереваном в ходе визита в регион на набережной Кэ д’Орсе сочли излишним.

При этом, судя по многим косвенным признакам, от визита мадам Колонна ждали этакой «перезагрузки», или, по-французски, «redémarrer» отношений с Азербайджаном. Сама глава МИД Франции в ходе совместной пресс-конференции с Джейхуном Байрамовым называла Азербайджан и Францию стратегическими партнерами и напоминала, что в Париже одними из первых признали независимость Азербайджана.

Но на той же пресс-конференции мадам Колонна принялась читать нравоучения Азербайджану: дескать, Франция не приемлет «односторонних шагов, предпринятых Азербайджаном» (имея в виду установку ППП на мосту через Хакари), и еще напомнила о решении Международного суда. За что удостоилась жёсткой отповеди от главы МИД Азербайджана: «Во-первых, что касается одностороннего шага, предпринятого Азербайджаном, то в соответствии со своей конституцией он сделал этот шаг на собственной территории. За два с половиной года до этого шага Азербайджан информировал всех о сущности проблемы. За эти годы Франция ни разу не обратилась с призывом к Армении. Что касается решения Международного суда, то Лачинская дорога всегда открыта».

Кроме того, Джейхун Байрамов напомнил, что Азербайджан никогда не был виновником напряженности отношений с Францией. За чем читается вполне понятный «перевод с дипломатического». Если в Париже хотят возвращения отношений с Азербайджаном к прежним временам, когда с Францией подписывались многомиллионные контракты, французские фирмы получали весьма соблазнительные подряды, а в Баку открывали Французский лицей, дежурных фраз на пресс-конференции для этого слишком мало. Тут нужна серьезная корректировка политики. И уж точно отказ от «чемодана без ручки» в лице Армении.

И начистоту говоря, поездка главы МИД Франции в Истису не подтверждает готовности Парижа к такой «перезагрузке». Так что «redémarrer» у мадам Колонна не получается. И виноват в этом уж точно не Азербайджан.

А.Шакур