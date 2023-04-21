Макрон расставил Си Цзиньпину «армянскую ловушку»

838 Просмотров

Китай по-прежнему одна из самых многообещающих тем международной повестки дня. А визит в эту страну президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по-прежнему остаётся в центре внимания экспертного сообщества — главным образом благодаря тем заявлениям, с которыми уже после возвращения из Пекина выступил глава Пятой республики.

Нынешний хозяин Елисейского дворца не только выступил против вмешательства Европы, если Китай решит возвращать себе силой контроль над Тайванем. Макрон, напомним, вскоре после возвращения из Китая опять заговорил о необходимости «стратегической автономии» Европы и заявил: «Мы не хотим зависеть от других по критически важным вопросам. В день, когда вы лишитесь выбора в энергетике, в способах обороны, в социальных сетях, в искусственном интеллекте, потому что у вас больше не будет соответствующих инфраструктур, вы в какой-то момент выпадете из истории». Реакция оказалась предсказуемо жёсткой. Президента Франции обвинили в «ударе в спину» США и другим своим союзникам. И, как того и следовало ожидать, демарш Макрона эксперты уже по горячим следам увязали именно с визитом в Китай.

Теоретически это должно было бы указывать на формирование в мире нового многообещающего альянса, о том, что Китай уже серьезно влияет на политику стран Запада и формирует альянсы с одними европейскими лидерами против других…

Но на самом деле Макрон по сути расставил Си Цзиньпину «армянскую ловушку». Повторив ровно то, что не так давно проделала с Францией Армения.

Напомним: накануне 44-дневной Отечественной войны в Париже не просто обхаживали Ереван, стремясь заполучить голоса французских армян. Армению во Франции считали перспективным «прокси»: в сближении с Ереваном видели шанс эффектно «щёлкнуть по носу русского медведя» и увести в западный лагерь любимый форпост Москвы. К тому же у Армении, как были уверены на берегах Сены, имелась «самая боеспособная», как без устали трещали в Ереване, армия на Кавказе. А это вместе с территориальными спорами по всему периметру границ превращало Армению в «дубину», которой можно было бы грозить и Азербайджану, и Грузии, и Турции, и Ирану, и при этом Париж был бы как бы ни при чем…Планы строились наполеоновские, Но на деле Армения в политике, как оказалось, «торговала воздухом». Она позорно проигрывает осенью 2020 года войну за Карабах. «Самая боеспособная армия» дарит миру прецедент 11 тысяч дезертиров. Более того, после своего военного разгрома Пашинян снова цепляется за российский подол. Возможно, кто-то уже тогда с опозданием вспомнил, что в Ереване и до Пашиняна устраивали как бы прозападные манёвры, но в реальности никакой «переориентации» не планировали и планировать при нынешней степени своей зависимости от РФ не могли. И максимум рассчитывали подороже продать Москве отказ от своих многообещающих «заявок». Особенно если перед этим обижались на РФ за «недостаточную» поддержку.

И теперь то же самое повторяется уже на китайском поле в исполнении Макрона.

Конечно, его визит в самом Пекине вполне могли расценить как признание собственной важности и влияния уже на европейском поле. Тем более что под аккомпанемент разговоров о «второй сверхдержаве» Китаю очень хочется вывести свою внешнюю политику за азиатские рамки и занять место за европейским столом. Предложенный мирный план по Украине был первой «еврозаявкой» Пекина. Визит Макрона и фон дер Ляйен для КНР и ее председателя Си был именно тем, чего так хотел Китай. Заявления Макрона о «стратегической автономии» Европы по его окончании — тем более.

Но на самом деле для Пекина не все так радужно. Нынешние «обнимашки» Макрона с председателем Си — это не только и не столько просчитанный политический ход, сколько ответ на обиду, нанесённую Парижу еще осенью 2021 года. Тогда, напомним, США, Великобритания и Австралия обьявили о создании альянса AUKUS. Официально антикитайским его как бы не назвали, но намёки были вполне прозрачные. А вот Париж в «азиатское НАТО» уже не позвали. Более того, Австралия тогда же отказалась от контракта на строительство подводных лодок во Франции и передала его США. В Париже были смертельно обижены, выступали с эмоциональными заявлениями, и вот теперь Макрон лечит самолюбие китайскими политическими снадобьями. А заодно наносит удар в спину своим союзникам. Да и «демарш» Макрона отдаёт нешуточным дежавю. Как и его наполеоновские мечты. В 2003 году уже было нечто подобное в исполнении канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и президента Франции Жака Ширака, которые прибыли в Москву и там на встрече с Владимиром Путиным заявили, что они против второй войны США в Ираке. Так что Франция подобные сюрпризы союзникам преподносила и преподносит и без Китая.

Наконец, старт своей китайской стратегии Макрон дал на фоне впечатляющей серии неудач и во внешней, и во внутренней политике. О «возвращении Франции былого величия» в Елисейском дворце грезят давно. Но на деле попытка Франции играть свою игру в Ливии (где Париж, назовём вещи своими именами, пошёл против своих, поддержав генерала Хафтара) закончились обидным поражением от Турции. Попытка играть свою игру в Сирии тоже не закончилась ничем хорошим для Парижа. Самое обидное, что Франция стремительно теряет влияние даже в собственных африканских колониях, проигрывая и России, и Турции, и тому же Китаю. И если добавить к этому еще и рост внутриполитической напряжённости во Франции и протесты против пенсионной реформы, то становится понятным: приехал в Пекин не один из авторитетных европейские лидеров, а, пардон, политик, который умеет, конечно, надувать щеки, но при этом стремительно теряет влияние, набивает шишки и обижается на всех и вся. А еще без трепета душевного предаёт своих союзников.

Думающим аналитикам понятно, что Китай Макрон сдаст с еще большей лёгкостью, чем США или Турцию, особенно если станет по-настоящему «горячо» (например, в случае реальной атаки Пекина на Тайвань). Так что теперь самое время запастись попкорном и понаблюдать, как долго Макрон будет вальсировать в политике с председателем Си. И еще интереснее, что произойдёт, когда в Пекине поймут, что возложенные на Францию надежды не оправдываются, и Макрон с ними «торговал воздухом». Страсти за политическими занавесками из китайского шелка обещают быть далеко не «шёлковыми».

Нурани, обозреватель