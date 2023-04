Президент Франции Эмманюэль Макрон получил яйцом в лицо на встрече с жителями региона Эльзас. Кто-то из присутствующих кинул его в лидера страны, когда тот общался с людьми.

После того, как это случилось, охрана закрыла голову президента и начала уводить его из толпы.

🇫🇷 An egg was thrown at Macron head🥳👍😂🙌 pic.twitter.com/d2hmx0S7nU

