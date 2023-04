Боррель сообщил о нападении на посла ЕС в Судане

На посла ЕС в Судане несколько часов назад было совершено нападение в его собственной резиденции.

Об этом говорится в сообщении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в соцсети Twitter.

«Это является грубым нарушением Венской конвенции. Обеспечение безопасности дипломатических помещений и персонала является главной обязанностью суданских властей и обязательством по международному праву», — заявил он.

A few hours ago, the EU Ambassador in #Sudan was assaulted in his own residency.

This constitues a gross violation of the Vienna Convention. Security of diplomatic premises and staff is a primary responsibility of Sudanese authorities and an obligation under international law.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 17, 2023