«Если уж договариваться с Арменией, то лучше при посредничестве США, нежели ЕС»

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О ситуации в регионе, о том, какие процессы развиваются в треугольниках Баку-Ереван-Брюссель, а также Баку-Ереван-Вашингтон, рассказал в интервью «Минвалу» политолог Фархад Мамедов.

— Накануне в статье Politico говорилось, что Европейская миссия делится с азербайджанской стороной информацией, и что им не нужно проблем с Азербайджаном. Тем не менее, в Азербайджане есть определенное негативное отношение к этой миссии. В какой степени то, что европейская миссия делится информацией с Азербайджана влияет на ситуацию в регионе и предотвращает конфликт?

— Информацию о том, что европейская миссия в Армении делится с информацией с азербайджанской стороной, нужно рассматривать в контексте того, что Азербайджан негативно отнесся к факту появления этой миссии. Европейцы, чтобы как-то сгладить острые углы, продолжают, как и во время первой своей миссии, делиться информацией о своей деятельности. Азербайджанская сторона принимает эту информацию к сведению, но какого-либо сотрудничества или же благодарности от Азербайджана европейцам ждать не стоит. Сам факт существования этой миссии без согласия азербайджанской стороны подрывает доверие Азербайджана к договоренностям, которые достигнуты при посредничестве ЕС. Об этом говорил и президент Азербайджана в начале года: если ЕС так поступает и нарушает джентльменские соглашения, значит на инициативы европейской стороны можно смотреть с сомнением.

Предотвращает ли эта миссия конфликт? Я бы не сказал, поскольку перестрелки на границе все же продолжаются. Мы не знаем, как это находит отражение в отчетах европейской миссии в Армении, потому что они закрыты, и мы не знаем делится ли она информацией с азербайджанской стороной в полном объеме или частично.

— Сегодня в армянской прессе появилась информация, что в мае, возможно, состоится встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Вашингтоне по инициативе госсекретаря Энтони Блинкена. Последние же выступления президента говорят о том, что идет процесс переговоров по мирному соглашению. Ожидаете ли вы, что в Вашингтоне будет подписано мирное соглашение или хотя бы будет достигнуто рамочное соглашение между странами?

— Это достаточно длительный срок, почти больше месяца, и сейчас говорить об этом немного странно. С другой стороны, после того, как европейцы приняли решение отправить свою миссию в Армению без учета интересов Азербайджана и его мнения, отношение к Брюсселю изменилось. В принципе президент Азербайджана в начале года говорил, что основными площадками для Баку считаются московская и вашингтонская. Мы можем констатировать, что если американская активность дополняла основную европейскую посредническую миссию, то на данном этапе мы можем сказать, что уже европейская активность дополняет американское посредничество.

Если уж договариваться с Арменией, то лучше при посредничестве США, нежели ЕС. Потому что в ЕС есть такие страны, как Франция, которая может нагадить в самый последний момент. Для Армении ЕС — не тот игрок, который заставляет ее с ответственностью выполнять взятые на себя обязательства. Поэтому если и будут встречи лидеров, то я ожидаю, что они будут то в Москве, то Вашингтоне.

Что касается подписания мирного соглашения в Вашингтоне, то я не был бы так уверен, поскольку на таких встречах согласовывают последние варианты, а уже мирное соглашение логичнее было бы подписывать или на границе, или где-то в регионе, к примеру, в Тбилиси без участия третьих стран, чтобы это не вызвало раздражение у разных геополитических сил, которые находятся в конкуренции друг с другом.

— Параллельно переговорам с Арменией мы видим, как с повестки дня сошла тема открытия Зангезурского коридора. По сути говоря, ее нет в повестке дня. Сообщалось, что Азербайджан и Армения договорились, что в обеих коридорах (Лачинском и Зангезурском) будут стоять КПП. Нас это устраивает?

— Тема зангезурского коридора не сходит с повестки дня. Зангезурский коридор – это один процесс по разблокировке региона, что отражено в пяти принципах, которые предложил Азербайджан как основу текста мирного договора. Предложение Азербайджана по установке КПП все еще действует и в принципе, это предложение конструктивно по своей сути. Оно полностью отвечает суверенитету над коммуникациями. И тут уже решение за армянской стороной. Азербайджан «подталкивает» Армению к подписанию этого всеобъемлющего мирного соглашения.

— Спасибо за беседу.

Ниджат Гаджиев