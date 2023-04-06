Иранская политическая верхушка продолжает пробивать дно. Информационную картину дня на иранском треке определяют две новости.

Спецслужбы Азербайджана объявили об аресте группы лиц, которые стремились создать в Азербайджане государство «Кериме», управляемое по законам шариата. Руководили группировкой из Ирана, где окопались давно известные спецслужбам Азербайджана Рухулла Ахундзаде и Бахтияр Байрамов. И как раз накануне очередных арестов стало известно, как в Иране понимают парламентскую дипломатию.

5 апреля 210 депутатов парламента Ирана выступили с заявлением, где осудили открытие посольства Азербайджана в Израиле и призвали МИД Ирана принять «дипломатические меры». По версии иранских парламентариев, правительство Азербайджана действует «вопреки интересам исламского мира, открыв посольство в центре сионистского режима, представив своего посла фальшивому режиму». А затем решили погрозить пальчиком: дескать, этот шаг властей Азербайджана «будет иметь много негативных политических последствий, и мусульмане мира будут рассматривать их, как пособников сионистского режима, убивающего и угнетающего палестинцев». В заключение парламент Ирана обратился к властям других исламских стран и в Организацию Исламского Сотрудничества с призывом осудить этот шаг властей Азербайджана.

Выражения в стиле «вас забыли спросить» в дипломатии, особенно парламентской, применяются нечасто. Но все же интересно было бы узнать у депутатов иранского Меджлиса: они уверены, что имеют право и полномочия указывать Азербайджану, где нашей стране открывать свои посольства? Азербайджан— это не иранская провинция. И не иранский сателлит типа Сирии. Так что для начала иранским депутатам следовало бы снизить тон — в кавычках и без. И получить географию по современным картам, а не тем, что отражают державные мечты Ирана.

Теперь перейдём к сути претензий, высказанных таким сварливо-скандальным тоном. Если уж иранские депутаты взялись столь пристально следить за азербайджанской дипломатической хроникой, то им по штату было бы положено знать, что сразу же после открытия посольства в Израиле министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встречался с палестинским руководством, что переговоры прошли в весьма дружественной обстановке, и там не возникло абсолютно никаких трений по поводу открытия посольства. И что же — с Байрамовым, по мнению иранских депутатов, встречались какие-то «неправильные» палестинцы? Или члены иранского Меджлиса решили быть большими палестинцами, чем сами палестинцы? Теоретически можно было бы развести тут дискуссию в стиле «Азербайджану в своей внешней политике надо бы учитывать озабоченности Ирана». Но, во-первых, учитывать, с кем в Иране дружат, а с кем «на ножах» — это одно, а строить свою внешнюю политику по иранским лекалам — уже другое.

И самое главное, поведение Ирана, как бы это повежливее, не даёт иранским депутатам морально права выкатывать Азербайджану претензии и слишком длинный список требований. Потому как «забыли» иранские депутаты не только о переговорах Джейхуна Байрамова с палестинским руководством, но и о внешней политике собственной страны. Поэтому вынуждены спросить депутатов иранского парламента, которые раздувают щеки и пытаются читать мораль Азербайджану: слышали ли они что-то про советы искать в чужом глазу соринку, не замечая в собственном бревна? И в курсе ли они хотя бы отношений собственной страны с Арменией? Той самой Арменией, которая до сентября 2020 года, пока ее не вышибли «Железным кулаком», оккупировала 20% территории Азербайджана, включая более 100 километров границы с Ираном, превратила в беженцев и вынужденных переселенцев миллион граждан Азербайджана, разрушила нат захваченных землях 64 из 67 мечетей?

Это, если кто забыл, та самая Армения, которая разоряла мусульманские святилища и даже кладбища и держала в мечетях свиней.

В Иран, как утверждают осведомлённые источники, армянские оккупанты продавали железнодорожные рельсы, кровельное железо с крыш азербайджанских домов… Об этом иранские депутаты были не в курсе? Или им не пришло в голову протестовать? Во всяком случае, в Азербайджане не припомнят громких заявлений о «красных линиях», недопустимости силовой перекройки границ и т.д. Более того, Иран выступил соучастником армянской фальсификации истории Южного Кавказа, в том числе мечетей города Шуша, приняв приглашение от оккупантов и взявшись за их «реставрацию». Про Агдамскую мечеть, где армянские захватчики держали скот, Иран ни разу не пискнул. Так к чему теперь иранские парламентарии закатывают показательную истерику?

Уже во время 44-дневной войны Иран предоставил свою территорию и свое воздушное пространство для транзита оружия в Армению — и вряд ли не знал, в кого из этого оружия будут стрелять. Наконец, в истории 44-дневной войны был и такой эпизод, когда ВС Ирана на азербайджанской территории пытались задержать наступление азербайджанской армии. То есть открыто играли на руку Армении. И что же — об этом иранские депутаты тоже не в курсе? Или думают, что об этом не в курсе Азербайджан?

Уже после 44-дневной войны, в разгар ереванских истерик по поводу Зангезурского коридора, власти Ирана не только вспомнили о признанных границах и «красных линиях», но и открыли свое генеральное консульство в городе Гафан. И при этом иранским дипломатам не пришло в голову поинтересоваться судьбой коренного азербайджанского населения этого города. Но и тут депутаты хранили и хранят полное молчание. Уже после 44-дневной войны Иран вёл и ведёт с Азербайджаном «игру на обострение». Это и провокационные учения вплотную к границам, и заявления в стиле «н играйте с хвостом льва». Все это называется в дипломатии «недружественными шагами».

Наконец, есть и такая сторона вопроса, как попытки Ирана развязать против Азербайджана террористическую войну. Где «дело «Кериме»» — последний и самый «горячий», но не единственный пример. Minval уже рассказывал о создании «Хусейниюн» — незаконного вооружённого формирования, руководимого Ираном. Еще несколько лет назад была разоблачена группировка «Джафари». Иранский след наличествует в убийстве учёного-историка Зии Буниятова и тем более в покушении на жизнь депутата парламента Фазиля Мустафы. Наконец, в послужном списке Ирана — провоцирование радикально-религиозных мятежей в Нардаране и Гяндже. Как и нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Да и апелляции к другим мусульманским странам и ОИС звучат слишком уж неубедительно. ОИС неоднократно прижимала резолюции, осуждающие агрессию Армении против Азербайджана, но Иран эти резолюции выполнять не торопился. А теперь и тегеранские дипломаты, и депутаты должны бы быть в курсе, как много мусульманских стран устанавливают дипломатические отношения с Израилем, и в какой степени этот «дипломатический прорыв» обусловлен именно опасениями в связи с агрессивностью Тегерана.

Так что любопытно было бы поинтересоваться у иранских парламентариев: на что они рассчитывали, голосуя за такой скандально-агрессивный текст? В Тегеране всерьёз полагали, что после такой нотации в Баку немедленно прервут дипломатические отношения с Израилем и закроют посольство? Ради сохранения «хороших отношений» с ИРИ? Увы и ах, стараниями иранской муллократии там уже мало что имеет смысл сохранять. Испугаются очередных угроз? У муллократии уже было сколько угодно шансов убедиться, что Азербайджан — не та страна, с которой можно разговаривать языком угроз и устрашения.

А на недружественные шаги в Баку ответят. В том числе на упомянутый выше «шедевр парламентской дипломатии».

А. Шакур