Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с лидером Палестины Махмудом Аббасом.

Об этом Байрамов написал в соцсети Twitter.

Within my official visit to 🇵🇸, pleased to be received by Mahmoud Abbas, President of #Palestine. Discussed prospects of 🇦🇿🇵🇸 bilateral & multilateral relations, regional & int’l situation, issues of mutual interest. Expressed gratitude for great hospitality & fruitful meeting. pic.twitter.com/JVj77pz6wZ

— Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) March 30, 2023