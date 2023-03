Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе. Об этом глава МИД Азербайджана написал в соцсети Twitter.

«В рамках моего официального визита в Палестину состоялся обстоятельный обмен мнениями с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе. Мы провели содержательные обсуждения двусторонних отношений между Азербайджаном и Палестиной, многостороннего сотрудничества на различных платформах, а также региональных и международных вопросов», — отметил министр.

In the margins of my official visit to 🇵🇸, had a comprehensive exchange w/@DrShtayyeh, Prime Minister of the State of #Palestine. We had substantial discussions on bilateral relations btw🇦🇿-🇵🇸, multilateral cooperation in different platforms, as well as regional & int’l issues. pic.twitter.com/dXKjb20VT2

