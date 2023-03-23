Нынешняя неделя выдалась довольно интересной в вопросе армяно-азербайджанского конфликта. Последовала череда интересных встреч, телефонных звонков, заявлений. В данном контексте на поверхность всплыла, пожалуй, главная тема. Извечное противостояние России и США за гегемонию в том или ином регионе.

Итак, обратим внимание на хронологию событий. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян едет в Москву на встречу с коллегой Сергеем Лавровым. Особой поддержки Москвы против Баку армянской стороне добиться не удалось, и все слова Лаврова по азербайджанской повестке говорили об одном: нейтралитет. А может и выжидание. В любом случае, несмотря на все старания Мирзояна, Лавров и словом не обмолвился ни о «Нагорном Карабахе», ни о «блокаде» Лачинской дороги.

А тем временем почти зеркально по хронологии состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. То есть, чисто визуально и в политическом смысле видения картины налицо то, что связи между США и Арменией находятся на более высоком уровне, нежели между США и Россией. Согласитесь, что даже в иерархической лестнице Армении премьер занимает более высокую ступень, чем глава МИД. И вот сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Азербайджан и Армения могут вскоре выйти на мирные договоренности.

Сразу после этих слов госсекретаря США следует заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна: «Мирный договор с Азербайджаном будет, и он будет на основании письменных документов, достигнутых по сей день на высшем уровне».

А в параде всех этих «миролюбивых» заявлений, словно черт из табакерки, выходят на поверхность слова Блинкена: «Я оказываю нажим на Азербайджан, в том числе на этой неделе, чтобы этот коридор вновь был открыт. Мы работаем над этим».

Судя по столь приказному и предвзятому тону США, которые играют на руку армянской стороне, надеяться на справедливое модераторство Запада в вопросе подписания мирного соглашения между Армений и Азербайджаном особо не приходится. Возможно, мы ошибаемся, строя пессимистичные прогнозы, и потому сложившуюся ситуацию в беседе с Minval.az обрисовал азербайджанский политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

По словам нашего собеседника, говоря о спиче Блинкена, употребившего слово «нажим или давление», первым делом нужно понять, где он говорил об этом. «Блинкен об этом заявил на слушании международного комитета в Конгрессе, который должен утвердить бюджет государственного департамента. Учитывая то обстоятельство, что бюджет напрямую зависит от решения данного комитета, Госдеп старается особо не реагировать на всякого рода провокационные заявления», — сказал он.

По словам Фархада Мамедова, «поэтому все заявления Блинкена о «нажиме» на Азербайджан по поводу ситуации на Лачинской дороге, а также оптимизма в вопросе подписания мирного соглашения – все ради «красного словца».

«Нужно четко понять, что позиция США ограничена деструктивным влиянием Конгресса. Ярким примером тому является тот факт, что США до сих пор не назначили своего посла в Азербайджане. И в администрации США понимают, что любое назначение пройдет через процедуру в Конгрессе, который заставит номинированного посла выступать с такими заявлениями, с которыми ему лучше не появляться в Баку», — сказал он.

Что же касается непосредственно вопроса о мирном соглашении, то, как высказался Фархад Мамедов, нужно отметить такой нюанс, что Пашинян сам позвонил Блинкену, пока Мирзоян находился в Москве.

«Это во-первых. Во–вторых, мы были свидетелями челночной дипломатии старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно, который посетил Баку, потом Ереван, а затем снова Баку. Но к никаким результатам эти визиты не привели, в особенности в вопросе, касающемся ситуации вокруг Лачинской дороги, установления КПП, подписания мирного договора и так далее», — сказал он.

Политолог также отметил, что основные акторы-посредники в лице России, США и Евросоюза оповещены о текущей ситуации, связанной с препятствиями и проблемами, которые имеются на дипломатическом треке, и в связи с этим «не проглядывается возможность подписания мирного соглашения».

Наш собеседник также озвучил тезис, сводящийся к тому, что мир возможен через войну.

«У нас была практика, когда Азербайджан был вынужден использовать силу, после чего были созданы новые геополитические реалии на земле, а затем на повестку дня выставлялся дипломатический кейс. С учетом новых реалий. Поэтому, как зарубежные эксперты, так и азербайджанские, и армянские не исключают возможности военной эскалации на ограниченной территории, к примеру, в рамках Карабахского региона, с расчетом на то, чтобы обеспечить прогресс в дипломатической сфере», — подчеркнул он.

Фархад Мамедов также акцентировал внимание на следующем аспекте: «В пресс-релизе аппарата президента по поводу разговора Ильхама Алиева с Энтони Блинкеном акцент с азербайджанской стороны был сделан на нелегальном присутствии 10 тысяч армянских военнослужащих на азербайджанской территории».

«То есть Азербайджан дал четко понять, что именно является главным препятствием на пути подписания мирного договора», — заключил политолог.

Фарид Теймурханлы