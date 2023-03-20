Азербайджан продолжает держать в фокусе региональной политики вопрос возвращения азербайджанцев в Армению — на земли исторического Западного Азербайджана. Саммит Организации Тюркских Государств в Анкаре, который состоялся на прошлой неделе, подтвердил это еще раз.

Выступая на встрече, президент Азербайджана Ильхам Алиев не только напомнил, что «решением советского правительства в ноябре 1920 года Западный Зангезур, являющийся нашей исторической землей, был отделен от Азербайджана и передан Армении, что стало причиной географического разделения тюркского мира». Как отметил Ильхам Алиев, «до 1991 года все азербайджанцы были насильственно изгнаны с территории нынешней Армении. Как и в Карабахе и Восточном Зангезуре, Армения уничтожила наше культурное наследие, мечети, исторические памятники и на территории нынешней Армении, то есть в Западном Азербайджане».

По словам главы государства, «наши соотечественники, подвергшиеся этнической чистке в Западном Азербайджане, <…> поставили перед собой цель мирного возвращения на исторические земли. Согласно Концепции возвращения, разработанной Общиной Западного Азербайджана, для возвращения азербайджанцев, насильственно депортированных с территории нынешней Армении, на родные земли должно быть достигнуто юридически обязательное международное соглашение с соответствующим механизмом верификации и гарантии». После чего Ильхам Алиев подчеркнул: «Точно так же, как мы, Азербайджанское государство, обеспечим индивидуальные права и безопасность армян, проживающих в Карабахе, Армения также должна обеспечить права и безопасность западных азербайджанцев на основе принципа взаимности».

Это по-настоящему программное заявление. Президент Азербайджана, упомянув о Западном Зангезуре, Западном Азербайджане и праве на возвращение для азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении, еще раз продемонстрировал, что это вовсе не «тема для внутреннего употребления», как пытались представить ситуацию в Армении еще недавно. Ильхам Алиев планомерно поднимает вопрос практически на всех международных площадках. Такая постановка вопроса серьезно меняет расстановку сил в такой деликатной сфере, как делимитация и демаркация границ. Потому как ссылка на карты Парижской мирной конференции 1918 года, а тем более итоги войны Азербайджана и Армении 1918-1920 годов, которую Армения с треском проиграла — это не разговоры об Аршакидах, Багратидах и не карта «Великой Армении» с обозначением Мингячевирского водохранилища.

Тем более примечательные сдвиги глава государства обозначил в вопросе возвращения азербайджанцев на территорию нынешней Армении — исторического Западного Азербайджана. Ильхам Алиев очертил те обязательства, которые проистекают из международного гуманитарного права. Которые, кстати говоря, Азербайджан выполняет, а Армения — нет. А еще обозначил принцип взаимности, увязав в единый вопрос права и безопасность и армян Карабаха, и азербайджанцев из Армении,

В ответ в Армении поднялась самая настоящая паника. В МИД Армении попытались, пардон, переврать слова президента Азербайджана, за что удостоились жесткого и чёткого ответа уже от МИДа Азербайджана.

Впрочем, понятно и другое. Переворачивание с ног на голову слов президента Азербайдана в заявлении МИД Армении — не просто манёвр отчаяния. Вербализовать свои страхи там могут не очень. Но при этом постепенно начинают понимать: ситуация изменилась. И этнические чистки 1988-1991 годов, как оказалось, еще ничего не решили. «Бумеранг», запущенный в 1988 году, возвращается, и в Армении не могут не понимать: до сих пор вся стратегия Еревана держалась на грубой силе, причём не своей, а российской. Но сегодня ситуация изменилась, и игнорировать требования Азербайджана уже не получится. Особенно если они безупречно выверены с точки зрения международного права. А «фактор силы» теперь тоже не на стороне Еревана.

Более того, заявление Ильхама Алиева прозвучало в присутствии президента Турции, входящей в НАТО, премьера Венгрии, входящей в НАТО и ЕС, а еще президентов Казахстана и Кыргызстана — стран-членов ОДКБ. А если Ильхам Алиев что-то обещал, то он сделает. И тем более президент Азербайджана всегда четко просчитывает, что и перед какой аудиторией заявлять. Словом, у армянских экспертов есть от чего схватиться за голову.

Азербайджанцы, изгнанные из Армении, как жертвы политики этнических чисток, проводившейся на государственном уровне, имеют право на возвращение. И когда сегодня европейские политики говорят о «праве на возвращение для всех лиц, затронутых конфликтом», в Армении не могут не понимать: это касается не только азербайджанцев из ныне освобождённых от армянской оккупации территорий, не только тех, кого изгоняли из Ханкенди и Ходжавенда, но и коренного населения Гафана, Истису, Геруса, Гюмри, да и самого Иревана.

Более того, речь идёт не только об этнических чистках 1988-1991 годов. Азербайджанцев из Армении изгоняли в двадцатые годы, депортировали в сороковые-пятидесятые, и сегодня не только уцелевшие жертвы тех событий, но и их потомки будут иметь право на возвращение. Наконец, это их возвращение должно быть подкреплено соответствующими международными гарантиями безопасности — в том числе и потому, что власти Армении до сих пор не выразили готовности к сотрудничеству в этом вопросе и не признали своей ответственности за изгнание азербайджанцев.

Так что упорство Армении сегодня играет против неё же.

Нурани, обозреватель