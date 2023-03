Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказался о решении МУС выдать ордер на арест президента России Владимира Путина.

«Решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина за военное преступление незаконной депортации и передачи детей из Украины в Россию – это начало процесса привлечения к ответственности», — написал он в соцсети «Твиттер».

«Мы ценим и поддерживаем работу МУС. Нет безнаказанности», — добавил дипломат.

The decision of the @IntlCrimCourt to issue an arrest warrant for Vladimir Putin for the war crime of unlawful deportation and transfer of children from Ukraine to Russia is the start of the process of accountability. We appreciate & support ICC’s work.

There can be #noimpunity

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 17, 2023