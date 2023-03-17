Президент России Владимир Путин стал шестым главой государства, попавшим под международное уголовное расследование. Об этом заявил юрист, глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Первым в истории главой государства, представшим перед Международным уголовным судом, в 2011 году стал президент Кот-д’Ивуара Лоран Гбагбо. Его обвинили в преступлениях против человечности, совершенных в ходе вооруженного конфликта в стране в 2010-2011. Через 8 лет, в 2019 году, Гбагбо был оправдан.

Будущий президент Кении Ухуру Кениата обвинялся Международным уголовным судом в совершении преступлений против человечности во время политического кризиса в Кении в 2007–2008 годах. В 2014 года эти обвинения были сняты из-за отсутствия доказательств.

Президент Судана Омар аль-Башир находится под стражей в своей стране с 2019 года и ожидает выдачи в Гаагу. Международный уголовный суд обвиняет его в организации и проведении геноцида.

Первым осужденным главой государства стал президент Либерии Чарльз Тейлор. Его судил Специальный Суд по Сьерра-Леоне. Он признал его виновным в пособничестве и подстрекательстве к военным преступлениям и в соучастии в преступлениях против человечности. 30 мая 2012 года суд приговорил Чарльза Тейлора к 50 годам тюремного заключения.

Слободан Милошевич, бывший президент Сербии, умер в тюрьме ООН в Гааге, не дождавшись приговора. Его судил предшественник МУС – Трибунал по бывшей Югославии.