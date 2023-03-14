Вручение премии Американской киноакадемии — знаменитый «Оскар» — вновь подтверждает свой имидж события не только и не столько культурно-светского, сколько политического. На сей раз главной политической сенсацией стал «Оскар» за лучший документальный фильм —его получила лента «Навальный».

Понятно, что история Навального действительно могла показаться многим красивой и достойной экранизации — смелый и решительный борец с коррупцией, которого пытаются отравить Агаты российских спецслужб, он чудом выживает, лечится в клинике «Шарите» в Германии, но затем, имея все возможности и все основания остаться за рубежом, возвращается в Россию, где его арестовывают прямо в аэропорту…

Но вместе с тем здесь нельзя не увидеть жёсткой и весьма болезненной «шпильки» в адрес Москвы. А еще это, без сомнения, политический месседж — Голливуд, конечно, не филиал Госдепартамента, но такие «Оскары» случайными не бывают. И уж точно диктуются не только и не столько художественными достоинствами ленты, сколько политическими трендами. И тем более нетрудно догадаться, что «Оскар» для «Навального» в кавычках и без — верный признак, что уже не Голливуд, а вполне себе Вашингтон продолжает верить в ту самую российскую оппозиционную Кремлю «тусовку», которую принято именовать «либеральной» и которая воспринимается многими на Западе как достойная альтернатива нынешнему кремлевскому режиму.

Но вот в чем дело. Понятно, что авторам фильма, стоя на сцене под софитами и принимая заветный «Оскар», очень не хочется вспоминать, как тот же Навальный в ответ на вопрос, чей Крым, заявил «Крым не бутерброд» и по сути отказался признать полуостров украинским. И уж тем более углубляться в события «пятидневной войны» России против Грузии в 2008 году, когда тот же Навальный призывал закрыть небо над Тбилиси, сбивать все, что летает, запустить по городу крылатую ракету и называл грузин «грызунами». Но если об этом предпочитают не вспоминать «большие дяди в серьёзных кабинетах», то это серьезно. И опасно. Вся проблема в том, что эта тусовка, которую принято называть «либеральной», любит ругать нынешнюю власть, рассуждать о демократии и свободе слова, апеллировать к европейским ценностям, но по своей сути она не менее «имперская», чем нынешняя кремлевская команда. Скандальные высказывания того же Навального о Крыме и о Грузии можно не включить в оскароносную ленту, но из политики их вычеркнуть уже не получится. Как и череду скандалов вокруг персонажей из той же как бы либеральной тусовки уже во время украинской войны, где телеканал «Дождь», в чьем эфире призывали собирать помощь «чмобикам» — лишь один из примеров.

Но если так, то уже не остаётся сомнений: сегодня Западу надо провести собственную «работу над ошибками». И сделать выводы из событий и второй половины восьмидесятых, и начала девяностых. Тогда тоже западный мир был очарован «эйфорией Горби», радовался падению Берлинской стены — и не замечал проводимой тем же Горбачёвым жёсткой имперской политики внутри страны, от выдавливания из властных структур сильных лидеров неславянской национальности и назначения в Казахстан Геннадия Колбина до жесткого подавления национального движения в республиках, когда безоружных людей в прямом смысле слова давили танками. Затем был «друг Борис» — и опять упорное нежелание многих политиков на Западе не задавать вопросов, что делал 366-й полк в Малыбейли и Ходжалы, Псковская дивизия ВДВ — в Лачинском коридоре, и что за «неизвестные» самолёты бомбят грузинские позиции в Сухуми. Затем, уже после «мюнхенской речи» Путина, была пятидневная война России против Грузии, и Запад вместо санкций устроил очередную «перезагрузку». Аннексию Крыма «глотать» как бы не стали, но и там реакция была далеко не той, которую предусматривал хотя бы Будапештский меморандум.

А в Москве делали свои выводы. Особенно те, которые очень хотелось сделать. И все больше убеждали себя, что Запад если не на словах, то на деле уж точно признаёт за Россией «сферу интересов» и не ударит пальцем о палец ради новых независимых государств. Так что вопрос, в какой степени нынешняя украинская война стала результатом готовности политиков Запада «смотреть в другую сторону» и оплачивать хорошие отношения с РФ за счёт Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины, стоит того, чтобы его озвучить. И даже если выбор на российском поле для Запада невелик, а «работать» с кем-то надо, то вместе с «Оскарами» и прочими приятными «ништяками» этой самой «либеральной» тусовке должен быть направлен и чёткий месседж: границы и суверенитет соседей придётся уважать. И никаких «карт-бланшей» Москва не получит.

Иначе новая «украинская война» станет лишь вопросом времени. Даже если вести ее Кремль будет не против Украины.

Нурани, обозреватель