В условиях нулевого роста, когда ключом бьют только кризисные показатели, поиск и налаживание спасительных алгоритмов превращается в вопрос жизни и смерти. В таких условиях, да еще и при наличии малоспособного кластера управленцев, резко нарастает вероятность использования теневых формул.

Армения, будучи в амплуа экономического изгоя, делает хорошую мину при провальной игре с помощью двух фишек. С одной стороны, забалтывает всех излюбленным тезисом о фонтанирующей у себя демократии, а с другой, пытается убедить сообщество, будто ее правительство умудряется из ниоткуда добиваться увеличения экономики.

По первому мотиву уже доказано, что в условиях растущей бедности и социальных потрясений всякие суждения о перспективах нормального демократического обустройства с соблюдением прав и свобод, это пустой номер. А по второму возникают резонные вопросы касательно происхождения источников роста.

Пред всем миром Иреван желает примирения с Турцией, чтобы покончить с изоляцией, на которую сама себя и обрекла, и при этом умудряется демонстрировать невиданную изобретательность. Находясь с визитом в Германии, премьер-министр Никол Пашинян без обиняков жаловался на Азербайджан, будто Баку мешает Турции установить мирные отношения с армянской стороной, и не будь этого препятствия, экономика страны уже бы развернулась в сторону реального роста.

Но оказалось, что даже в невыгодных условиях правительство страны добивается роста ключевых показателей, в том числе и экспорта, что приносит заметные прибавки в бюджет. Стало быть, оптимальный путь найден? В случае с Арменией, как это часто наблюдается, имеют место особые случаи и необъяснимые исключения из правил.

В Берлине на совместной пресс-конференции канцлера Германии Олафа Шольца и премьера Никола Пашиняна вдруг журналисты обратились к хозяину мероприятия с вопросом, помогает ли Армения России в деле обхода западных санкций. Получается, что представители медиа нашли прямую корреляцию между невыгодным геостратегическом положением страны и ее привлекательными экономическими показателями.

Для Берлина с началом войны в Украине вопрос ужесточения ограничительной политики в отношении России превратился в профилирующий сегмент. После встречи с Пашиняном канцлер Шольц, находясь уже в Белом доме, клятвенно пообещал президенту Байдену, что антироссийские санкции будут действовать столько, сколько потребуется. Оборотной стороной этой медали является строгий контроль за навигацией стратегических товаров и технологий, чтобы страны-партнеры Запада не осуществляли реэкспорт важных изделий Москве.

И как же получается, что до отъезда за океан этот же самый Шольц со ссылкой на своего министра экономики Роберта Хабева стал расписывать увеличение экспорта в Армению, при этом признав, что Россия приобретает товары из ЕС, особенно высокотехнологичные, через третьи страны. Это не может не беспокоить западных лидеров, которые продолжают мобилизацию антироссийского фронта со всеми вытекающими обстоятельствами.

Один из журналистов на пресс-конференции адресовал Шольцу вопрос, играет ли Армения свою роль в обходе антироссийских санкций, и был ли этот мотив предметом обсуждений премьера Армении и канцлера Германии.

Шольц ответил, что этот вопрос с гостем не обсуждался, и добавил, что для него, как и для всех остальных коллег по западному цеху, важен не только мониторинг экономических показателей, но и прослеживание тенденций, так или иначе связанных с обходом санкций. Он не преминул заметить, что этот компонент играет принципиальную роль для всего западного сообщества.

Разумеется, Армения всячески отрицает свою помощь России в обходе санкций, введенных Европейским союзом. Но как эти заверения вяжутся с данностью, согласно которой торговый оборот ЕС с Россией снижается, одновременно увеличивается экспорт из Европы в Армению, и на этом фоне Иреван увеличивает свой экспорт в Россию?

Как бы Олаф Шольц не заверял, что для него важно быть уверенным в том, что экономические санкции не подрываются, и что это неукоснительное требование ко всем партнерам, на поверку выходит обратная картина именно с Арменией.

Выразивший к вопросу свое отношение Никол Пашинян сказал, что он нацелен на налаживание всесторонних отношений с ЕС, и потому даже в мыслях не допускает действий, способных навредить стратегии сближения с ЕС. Он легко списал подозрения на фактор слухов, сделав заключение, будто в реалиях все обстоит наоборот, и он лично контролирует положение. Для убедительности еще и добавил, что строго следит, чтобы представители частного бизнеса не предпринимали действий, могущих повредить отношениям с западными партнерами.

Может Пашинян с Шольцем и убедили журналистов в своей правоте и бдительности, однако факты есть категория упрямая, и без заверений политиков указывает на реалии, с которыми невозможно не согласиться. Итак, экспорт из Германии в Армению устойчиво растет (с 178 млн евро в 2021 году до 505 млн евро в 2022 году, а из ЕС с 753 млн евро в 2021 году до 1,3 млрд евро в 2022 году), а параллельно из Армении в Россию в 2022 году почти втрое увеличиваются поставки (с $841 млн до $2 млрд 411 млн.)

Неужели не имеет место реэкспорт? Неужели армянская экономика успешно перестраивается, увеличивая показатели внешних поставок? Если да, то за счет чего? В этом и вся загвоздка, которая проливает свет на немаловажное обстоятельство. Санкционные западные товары успешно попадают в Россию, облегчая ее нужды, и армянский след здесь не вызывает никаких сомнений.

Могут ли этого не знать всевидящие западники? Конечно же, нет. Знают и закрывают глаза, потому что в их стратегических расчетах обозначились важные параметры.

Во-первых, в условиях экономической разрухи Армении Запад не решается лишать ее и без того скудных возможностей привлечения в бюджет средств. Во-вторых, в ответ на армянские шалости Брюссель добивается новых позиций в размещении своих интересов в этой стране. В-третьих, на пути выдавливания России из Южного Кавказа сателлиту необходимо проявлять снисхождение, даже если это сопряжено с серьезными нарушениями действующих режимов.

Наконец, разве такое происходит впервые? Нет, конечно же. Политику двойных стандартов Запада никто не в состоянии отменить, у нее очень сильная корневая система.

Тофик Аббасов