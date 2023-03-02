Евросоюз не предоставит Армении гарантий безопасности, пока эта страна не выйдет из ОДКБ и ЕАЭС — такой «месседж» направила армянской верхушке Марина Кальюранд, сопредседатель комитетов парламентского сотрудничества ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия в Европарламенте.

Марина Кальюранд заявила: «Мы не можем закрывать глаза на то, что сегодня Армения является частью Таможенного союза с Россией и Беларусью; мы не можем игнорировать тот факт, что Армения сегодня является членом ОДКБ – оборонной организацией с Россией. Поэтому Армения, её народ и правительство должны решить, на каком уровне хотят сотрудничать с ЕС». Говоря же о возможных гарантиях безопасности со стороны ЕС, госпожа Кальюранд хоть и выразила надежду на то, что армянский народ определится также, как это сделал народ Грузии, и окажет давление на правительство по этому вопросу, но тем не менее напомнила, что сегодня гарантом безопасности Армении и карабахских армян является Россия, а ЕС не предлагает альтернативных механизмов, потому что никакой альянс не может дать гарантии безопасности стране, находящейся в другом оборонительном блоке.

Марина Кальюранд, отметив, что «в создавшихся условиях армяне доверяют России, российским миротворцам», но «российские миротворцы провалились, я бы даже сказала, провалилось Российское государство, когда была начата война, когда ваш премьер просил помощи и не получил ее», высказала пожелание: ей бы хотелось, чтобы прекращения огня достиг ЕС, а не Россия. Но давать конкретных обещаний Армении не стала.

Интересно, конечно, что имела в виду известная своей проармянской настроенностью госпожа Кальюранд, говоря о «провале» росмиротворцев, и считала ли она, что российские «голубые каски» должны были самым жестким образом разогнать пикет азербайджанских гражданских активистов. Тем более неясно, о какой «помощи России» говорила сия мадам, если и во время 44-дневной войны, и во время послевоенных провокаций Армения посягала на территории Азербайджана. Но в любом случае трудно назвать «успехом» миротворческой деятельности России то, что в зоне временного размещения РМК до сих пор не разоружены армянские бандформирования. Да и ответственность за нынешний кризис также несёт Россия: именно ее миротворцы превратили Лачинскую дорогу в «проходной двор», через который протаскивали и армянских призывников, и мины, и боеприпасы, и даже иранских инструкторов по террору и кандидата в президенты Франции. Наконец, именно росмиротворцы, если кто забыл, сначала позволили возобновить деятельность рудников, затем договорились с властями Азербайджана об их мониторинге, но своих обязательств не выполнили. Именно поэтому на дороге Лачин-Шуша-Ханкенди продолжается акция протеста азербайджанских гражданских активистов.

Другой вопрос, откроет ли это дорогу для посредничества ЕС. Если госпоже Кальюранд очень хотелось, чтобы первую скрипку в урегулировании играла не РФ, а ЕС, то шевелиться и активничать надо было не сейчас, а в ноябре 2020 года, работать с обеими сторонами, а не только с Арменией, и, инициировав свою посредническую миссию. Брюсселю не стоило позволять Франции превратить ее в предвыборную кампанию господина Макрона. Тем более вряд ли госпоже Кальюранд стоило бы приводить в пример Грузию. На постсоветском пространстве прекрасно помнят, как Запад рукоплескал реформам Саакашвили и как, пардон, «слился» во время пятидневной войны: у европейских бонз не хватило политической воли даже на то, чтобы указать в печально известном докладе Тальявини, кто начал стрелять первым и на чьей территории шли боевые действия.

Но в любом случае, Европа Армении направляет устами Кальюранд четкий месседж: Ереван не сможет сидеть на двух стульях. И никаких особых гарантий безопасности не будет — пока сама Армения не определится, в чьей команде она играет. А пока Армению даже в проармянских кругах считают Армению форпостом Кремля. И если в Ереване решили сменить имидж, то надо не устраивать политический флирт с жандармами и полицейскими, а четко и недвусмысленно взять под свой контроль собственные границы и КПП в аэропортах, выйти из ОДКБ и ЕАЭС и вообще определиться, что представляет собой Армения — независимую страну или жилой городок при российской военной базе.

А пока в Ереване до таких решений не «дозрели», никакие жесты в адрес Евросоюза успеха иметь не будут.

Нурани, обозреватель