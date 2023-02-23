Евгений Пригожин, «кремлевский повар» и владелец ЧВК «Вагнер», не появился в зале во время выступления Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию. И красивая легенда в стиле «был на боевом посту» здесь вряд ли прокатит — в последнее время Пригожин много жаловался на «снарядный голод»: «Не могу решить эту проблему, несмотря на все свои знакомства, связи. Всё тонет и вязнет, никаких решений не принимается» — цитировали его заявления СМИ и ТГ-каналы. Вместе с Пригожиным от церемонии отодвинули «Дона» Кадырова и генерала Суровикина. То ли все трое решились на демарш, то ли их отодвинули от журналистов, то ли вся не появившаяся на церемонии троица теряет позиции во власти.

А теперь подробно. Украинские эксперты уже давно отмечают признаки дефицита боеприпасов у российских войск. Артиллерия ВС РФ уже не может, по их оценкам, создавать «огневой вал» прежней интенсивности. И теоретически можно предположить, что боеприпасов не хватает всем, но начальник генштаба ВС РФ и командующий российской группировкой на украинском фронте Герасимов молчит, а вот Пригожин звонит во все колокола.

Но дело не только в том, что Минобороны РФ утверждает, что исправно снабжает «вагнеровцев» боеприпасами. Да и вряд ли сам Пригожин не в курсе реальной ситуации на фронте. И если Пригожин открыто обвиняет Герасимова и Шойгу аж в измене родине — это вряд ли только из-за перераздутой самооценки. Судя по всему, Пригожина и его ЧВК банально «сливают». Сам Пригожин уверен: все дело в его соперничестве с Герасимовым. Но не исключено, что все куда хуже и куда жёстче. И что Пригожина просто «сливают». Причем делают это не Шойгу с Герасимовым.

Да, вожак «вагнеровцев» входит в кремлевский «ближний круг», он выполнял и выполняет весьма деликатные миссии, более того, именно с Пригожиным и его ЧВК многие эксперты связывают российскую экспансию влияния в Африке, прежде всего в бывших французских колониях (именно за расследование подробностей деятельности ЧВК «Вагнер» в Африке, судя по всему, поплатился жизнью Орхан Джемаль и его коллеги). Но близость к власти в России существует ровно до тех пор, пока эта близость нужна самой власти. А если там изменились настроения или приоритеты, никакие прежние заслуги, в том числе весьма деликатного свойства, уже не помогут.

А приоритеты, судя по всему, действительно сменились. Еще недавно Кремль не только укреплял официальные силовые структуры, но и с упоением создавал «неофициальные». Уже во время московских митингов с уточками после разоблачений Навального на улицах увидели боевиков разного рода радикально-православных и националистических группировок, которых власти использовали для расправ с оппозицией. В РФ перебазировалось и немало «титушек» с Донбасса, тех самых, которые ранее составляли личную гвардию Януковича, а затем превратились в отряд неофициальной силового давления на российскую оппозицию. Очень скоро заговорили и о ЧВК «Вагнер», которая тогда действовала в основном в Африке. Тогда, на волне «крымнаш», «санкции нам только на пользу» и т.д., эти неофициальные силовые структуры казались весьма удобным инструментом для «деликатных» дел, не требующих особой квалификации: для «титушек» — бить несогласных на московских улицах, для ЧВК «Вагнер» — продвигать интересы России за пределами страны, прежде всего в таких «забытых» регионах, как Африка. Привлекательность подобных структур была именно в том, что за их действия никто как бы не отвечал. И хрестоматийная фраза из американских блокбастеров: «Мы будем все отрицать» — казалась надежной гарантией. «Вагнеровцы» и «титушки» наслаждались карт-бланшем и близостью к власти. Идиллия казалась вечной, и очень не хотелось вспоминать, как во время «культурной революции» в Китае Мао Цзэдун сначала использовал своих радикальных молодых сторонников — «хунвэйбинов» — для расправ сначала с инакомыслящими, а затем просто с мыслящими, а потом отправил на перевоспитание в деревенские «коммуны». Использованные инструменты для грязной работы чаще всего выбрасывают при первых же признаках опасности, И если живые «инструменты» этого вовремя не поняли — это их проблема.

Но «сбрасывать инструменты» Кремль, похоже, начал куда раньше, чем планировалось. Насколько способствует укреплению власти «короткая победоносная война», настолько же подрывает ее позиции длительная, тяжелая и далеко не победоносная. Та самая, которую Россия ведёт сегодня против Украины. Где вместо парада на Крещатике — «груз 200», «моГилизация», санкции, удары по аэродромам стратегической авиации внутри России, танки «Абрамс» и украинские планы наступать на Крым. Запад полон решимости нанести России «стратегическое поражение» в кавычках и без. А это как раз та ситуация, когда в верхах начинаются «разброд и шатания», и соблазн соперничающих группировок пустить в ход собственные силовые рычаги весьма велик. И вот здесь то, что было самой привлекательной чертой «неофициальных» силовых структур», превращается в их главную опасность. В Кремле почувствовали, что вагнеровская кувалда может ударить не только по Украине. Тем более что у Пригожина не просто ЧВК — у него по сути частная армия, с тяжелым и опасным оружием, и если она выйдет из-под контроля, мало не покажется. И не исключено, что кто-то нашёл легкий способ решить проблему «Вагнера» и отодвинуть угрозу самым простым и надёжным способом — перемолоть «вагнеровцев», «титушек» и прочих «хунвэйбинов по-русски» в украинской мясорубке. Лишив их для верности боеприпасов.

Но лучшие силы «вагнеровцев» по-прежнему находятся в Африке. И бросать их на украинский фронт Пригожин никогда не спешил. Так что нет и не может быть полной уверенности, сработает ли план убрать с поля Пригожина и его «вагнеровцев» за счет Украины. Так что «полет валькирий над Кремлем» остается прямой, явной и непосредственной угрозой.

Нурани, обозреватель