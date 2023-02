Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Брахим Таха выразил соболезнования Азербайджану в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ОИС.

«По случаю 31-й годовщины геноцида в городе Ходжалы Азербайджанской Республики генеральный секретарь ОИС Хусейн Брахим Таха выражает соболезнования в связи с погибшими в ходе этого массового убийства в 1992 году.

On the occasion of the 31st anniversary of the commemoration of the genocide in the town of #Khojaly of the Republic of #Azerbaijan, the #OIC Secretary General, Mr. #Hissein_Brahim_Taha, paid tribute to all those who lost their lives in the 1992 atrocity. pic.twitter.com/AYQ0C22nvz

