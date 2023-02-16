Армянская формулировка мирного документа – это прямой путь к обострению ситуации в регионе. Таким мнением поделился с Minval.az политолог Ильгар Велизаде.

«Что касается «мирных инициатив» армянской стороны по поводу карабахского вопроса, то тут есть имитация переговорного процесса. В предложениях армянской стороны есть моменты, которые азербайджанская сторона заведомо не примет, потому что там есть оговорка об армянах на территории Азербайджана, что практически является вмешательством во внутренние дела страны», — сказал политолог.

Аналитик отметил, что армянская сторона пытается связать руки Азербайджану в вопросе армян Карабаха, и таким образом зарезервировать для себя возможность не только мониторить ситуацию с правами армян в Карабахе, но и использовать международно-правовой инструментарий для того, чтобы вмешиваться в случае необходимости. Никто с таким текстом не согласится.

По его мнению, главный пункт спора в мирном соглашении – обеспечение прав армян.

«Если в мирном документе будет оговорен этот пункт, то это означает, что Азербайджан самостоятельно решает вопрос армян Карабаха и в какой-то степени разделяет ответственность с Арменией. Это неправильно с точки зрения права. Завтра, если Ереван посчитает, что права армян Карабаха недостаточно защищены, то он может снова поднимать вопросы с этим регионом Азербайджана в международно-правовой плоскости. Это все не приемлемо для Баку», — сказал он.

Аналитик также добавил, что если армянская сторона будет настаивать на таком варианте, то мирный договор не будет заключен, а если нет мирного документа, то это основа для конфликта.

«Сама эта формулировка держит вопрос в напряжении, а регион делает взрывоопасным. Вот в чем вопрос», — добавил эксперт.

Аналитик также считает, что армянская сторона хочет путем мирного документа поставить азербайджанскую сторону в зависимое от Армении положение, а себя — в зависимость от Азербайджана. И это взаимозависимость сдерживала бы новый конфликт.

«Но мы видим взаимозависимость по-другому. Взаимозависимость мы можем обеспечить на экономической плоскости. К примеру, через разблокирование коммуникаций, экономическое сотрудничество и так далее. Потому что Азербайджан и Армения будут взаимосвязаны в логистике. Такую взаимозависимость мы допускаем и это нормальная практика в международных отношениях. К примеру, взаимозависимость Азербайджана и Грузии позволяет поддерживать и развивать наши стратегические взаимоотношения. Вот есть такой пример. Другой пример для нас не приемлем», — сказал эксперт.

Говоря о визите Арарата Мирзояна в Анкару, эксперт сказал, что на фоне землетрясения в Турции активизировались дипломатические усилия разных стран.

«За короткий период Анкару посетили главы МИД Израиля, Греции, Армении. Это, скорее всего, стремление указанных стран воспользоваться ситуацией для того, чтобы активизировать ключевых игроков на Ближнем Востоке. Для Греции это не новая ситуация. В отношении двух стран есть даже такой термин «дипломатия землетрясений». Когда-то, в 1999 году, было большое землетрясение в Измите и на фоне этого дипломатическая активность привела к улучшению отношений между странами. Это было 20 лет назад и сейчас они хотят использовать данный опыт. Видимо, армянский министр иностранных дел также решил практиковать дипломатию землетрясений, которая была между Афинами и Анкарой, и которая дала положительные результаты», — добавил он.

По его словам, насколько будет эффективной попытка армянской дипломатии, покажет время, но у армян нет тех инструментариев, которые есть у греческой стороны.

«Между Грецией и Турцией есть много каналов: и дипломатических, и экономических, которые могут привести к новому динамике в их отношениях. С Арменией таких каналов нет, но есть визит Мирзояна и попытка использовать ситуацию в свою пользу», — сказал аналитик.

Велизаде также считает, что землетрясение – это форс-мажорное обстоятельство, а военно-политическая повестка формируется на глубоких трендах различных стран, а потому все запланированные мероприятия будут осуществляться и дальше.

«Единственное, что для Турции есть негативное – это то, что она нуждается дополнительных средствах. Потому что у Турции были огромные проекты по аэрокосмическим проектам, возможно у них есть запасы, но, тем не менее, теперь у Турции появились огромные дополнительные ресурсы для создания нового вооружения. Всем может показаться, что сейчас происходит синхронизация дипломатической активности в регионе вокруг ситуации урегулирования карабахского конфликта. Однако на самом деле дороги разные. Просто каждый из этих трэков активизируется по-своему. Есть взаимная согласованность, а есть различия», — резюмировал он.

Ниджат Гаджиев