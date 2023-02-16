Никол Пашинян вновь выступил с целой серией громких заявлений. Премьер-министр Армении заявил, что Армения накануне завершила очередной этап работы над проектом мирного договора и передала документ Азербайджану и «странам-сопредседателям МГ ОБСЕ». И добавил, что он готов подписать мирный договор, который станет основой долгосрочного мира, и взять на себя эту ответственность.

Звучит пафосно. И как бы дает повод для оптимизма по крайней мере на первый взгляд (или на первы й «слух»). Пашинян еще с журналистских времен не утратил умения выстраивать эффектные фразы. Но…

Для начала, на том же заседании правительства Пашинян сыпал обвинениями в адрес Азербайджана и уверял, будто бы наша страна при помощи мифической «энергетической блокады» намерена «довести до конца этнические чистки» в Карабахе, забыв на минуточку, что этническими чистками занималась как раз Армения. А Азербайджан тратил миллиарды долларов на высокоточное оружие, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения.

Изрядную пищу для размышлений дает и заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна и ответ на него МИД Азербайджана — Ереван явно пытается втиснуть в мирный договор некий «международный механизм» контроля за положением армян в Карабахе. Что в Баку совершенно справедливо сочли попыткой вмешательства в свои внутренние дела и категорически отвергли.

Но есть еще одна сторона вопроса. В этих самых эффектных фразах Пашиняна нет ответа на главный вопрос: готова ли Армения принять те самые пять пунктов, предложенных Азербайджаном, и закончила ли она с попытками выдвижения заведомо неприемлемых условий?

А вот тут не все гладко. Да, текст армянского «послания» официально не опубликован, еще нет даже «утечек», которым по понятной причине доверять можно только с известной долей допуска, и т.д. и т.п. И самое главное, Пашинян за почти что пять лет нахождения на посту премьер-министра устраивал одно и то же, если называть вещи своими именами, «дипломатическое мошенничество» — выступать с вроде бы многообещающими конструктивными фразами, но не делать конкретных шагов и не отвечать на конкретные вопросы и инициативы.

Первой такой «игрой на публику» еще до войны было его нашумевшее заявление, что мирное решение в Карабахе «должно устраивать народы Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха». Где Никол Воваевич, во-первых, вбросил установку насчёт новоизобретенного «народа Нагорного Карабаха». Во-вторых, так и не озвучил, в чем же это чудодейственное «мирное предложение» должно состоять. А в-третьих, изящно вынес за скобки, намерена ли при этом Армения выводить войска хотя бы из окружающих бывшую НКАО районов Азербайджана.

Более того, все эти вроде бы конструктивные заявления не мешали Пашиняну устраивать пьяные танцы на Джыдыр-дюзю, переносить в Шушу «инаугурацию» Араика Арутюняна, строить там здание для «парламента Карабаха», наконец, приглашать в свою команду персон вроде Вагаршака Арутюняна — любителей планировать ракетные удары по Гяндже и Мингячевиру. И начать в сентябре 2020 года новую войну.

И теперь слишком многое указывает на то, что Пашинян и сегодня продолжает то же мошенничество. И что в Ереване не намерены ничего подписывать от слова вообще. Причем речь не только и не столько о Карабахе — куда больше Никола Воваевича и его команду пугает процесс делимитации границ. Где тоже придется возвращать Азербайджану солидные территории.

Вполне возможно, что Никол Воваевич где-то услышал про то, что между Россией и Японией по итогам Второй Мировой войны мирный договор так и не был подписан, Москва отказывается возвращать Токио четыре острова, Япония отказывается подписывать что-либо без возвращения островов. Возможно, в Ереване и здесь рассчитывают «повторить ход» — то есть «тянуть резину», забалтывать переговоры вместо реальной работы над мирным договором и ничего не подписывать. Сохраняя свой контроль (если кому-то режет слух слово «оккупация») над «приармяненными» землями в приграничье.

Но для этой схемы нужна самая малость — уверенность, что Азербайджан позволит Армении и дальше торпедировать работу над мирным договором и удерживать под своим контролем азербайджанские земли. А президент Азербайджана Ильхам Алиев еще в январе в интервью местным телеканалам, напомнив, что наша страна предлагает Армении мир, отметил: «Это нелегко, понимаете, и с политической точки зрения, и с человеческой точки зрения. Но, понимая, что это в интересах Азербайджана и в долгосрочных интересах Азербайджана, мы это предлагаем. Но это на столе будет какое-то время. Дальше мы не будем, как говорится, проявлять особую активность. Не хотят – ну и не надо. Не хотят делимитацию — ну и не надо. Значит граница будет проходить там, где мы посчитаем нужным. Но я вынужден уже прибегать к таким терминам. Граница не делимитирована, а кто сказал, что она там проходит, а не здесь. Я считаю, что здесь проходит. У меня есть основания для этого – исторические, картографические. Поэтому в их интересах больше, чем в наших. Мы так можем жить долго, ну не будет мирного договора — ну и не надо. Ну а что будет потом? Потом будет видно. Так что, думаю, что они услышат мои месседжи и сделают правильный вывод. Я опять же не хочу показаться в данном случае оказывающим давление и ни в коем случае никогда ни в каких обстоятельствах не выказывал какого-то неуважения даже к тому, кто уважения не заслуживает. Но просто вынужден довести еще раз. Потому что этот год будет, я думаю, последним шансом. Потому что потом уже 2024-й, потом заканчивается миротворческая миссия России в 2025 году. Они же должны думать чуть-чуть дальше своего носа».

Нурани, обозреватель