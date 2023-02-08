«Европейская стратегия» Армении терпит крах. Нет, внешне все благополучно : глава МИД Арарат Мирзоян ездит «по лучшим домам Европы», армянские депутаты ведут активную перепискусотсвоими европейскими коллегами…

А на деле Европа обрушивает на армянские надежды впечатляющий «холодный душ». Недавний совместный выход к журналистам Арарата Мирзояна и главы МИД ФРГ Анналены Бербок оставляет здесь мало сомнений. Как сквозь зубы признают в самом Ереване, госпожа Бербок на пресс-конференции заявила, что обе стороны задаются вопросом: настанет ли мир после подписания мирного договора? Будут ли защищены права национальных меньшинств? Когда же речь зашла о ситуации на границе, которую Армения пытается представить как «агрессию Азербайджана», госпожа Бербок провела «красные линии»: по ее словам, международная граница между Арменией и Азербайджаном не делимитирована, в результате чего происходят перестрелки и гибнут люди, и без чёткой границы мечта о мире останется в далекой перспективе.

По сути дела, Анналена Бербок поддержала позицию Азербайджана. Во-первых, в Берлине считают армян Карабаха национальным меньшинством в составе Азербайджана, уверенны, что необходимо гарантировать соблюдение их прав (и Азербайджан такие гарантии дает), но никакого разговора об особом административном статусе Карабаха, а тем более его независимости быть не может. Вопрос закрыт. А что касается попыток Армении поднять визг по поводу «нападения на границе», «агрессии», «азербайджанских войск, которые на 7 километров углубились на суверенную территорию Армении», то, как справедливо напомнила госпожа Бербок, сначала надо определить, где эта самая «суверенная территория Армении» начинается. То есть провести делимитацию и демаркацию границ. В переводе, Армении посоветовали не заниматься глупостями, приступить к работе над делимитацией границы и согласиться, что армяне Карабаха — это национальное меньшинство в составе Азербайджана. Это — позиция Европы за вычетом Франции.

И как в такой ситуации должна повести себя Армения? Взяться за ум? Приступить к переговорам всерьёз? Безусловно. Но на деле Ереван по-прежнему пытается поднять разговор о «санкциях» против Азербайджана. Для чего местная политическая, скажем так, элита осваивает эпистолярный жанр дипломатии кляуз. Несколько дней назад госпожа Тагуи Товмасян, председатель постоянной комиссии по защите прав человека и связям с общественностью парламента Армении, отрапортовала в своём Facebook: «Я неоднократно писала Генеральному секретарю Совета Европы, выражая опасения по поводу грубых нарушений международного права со стороны Азербайджана». Подробно перечислила, когда, кому и на кого из азербайджанских депутатов она накляузничала. Затем гордо заявила: на ее письма из Страсбурга даже ответили — генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич обеспокоена блокировкой коридора и в своем письме армянскому депутату сообщила, что СЕ продолжит содействовать усилиям по примирению Армении и Азербайджана. Но, по мнению Товмасян, «осуждения недостаточно, нужны санкции в отношении Азербайджана».

Любопытно, почему об этом письме сообщает мадам Товмасян, а не секретариат Совета Европы. И тем более интересно, насколько правильно изложила мадам Товмасян содержание ответного письма. Потому как в июне 2018 года тогдашний пресс-секретарь МИДа Армении Тигран Балаян уже возвещал: Азербайджан скоро исключат из Совета Европы! Генсек СЕ Турбьерн Ягланд эту идею уже поддерживает! Тогда в Баку Ягланда справедливо критиковали за необъективность и предвзятость. Но затем пресс-секретарь генсека СЕ Даниил Хольдген внёс ясность: заявление МИД Армении о том, что якобы генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд выступил с инициативой о прекращении членства Азербайджана в Совете Европы, является вздором.

Но куда примечательнее политические фантазии самой Тагуи Товмасян в стиле «нужны санкции в отношении Азербайджана». Из которых за версту торчат «уши» Кремля, где понимают, насколько важны сегодня для Европы азербайджанские газ, нефть, электроэнергия и логистика. Использовать для разрыва этого сотрудничества такой послушный инструмент, как Армения и армянское лобби — идея ожидаемая. Но…никаких «санкций» против Азербайджана не предвидится. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразился на этот счет предельно четко: вопрос «не рассматривается». То есть он даже не в повестке дня. Во-первых, Азербайджан — слишком ценный для Европы партнёр. А во-вторых, и «в-главных», несмотря на дружный визг платных лоббистов, Армения проигрывает информационную войну вообще и ее очередной этап, связанный с Лачинской дорогой, в частности.

Убеждать мировое сообщество в «блокаде», «угрозе голода» и тому подобных страшилкам все труднее. Азербайджанская сторона приводит свои доказательства, что пикет экологов свободно пропускает «гуманитарный» транспорт, что дорога не перекрыта, что по ней проезжают автомобили миротворцев, машины «Красного Креста» и не только, и самое главное, что Армения непозволительно долго использовала «свободный режим» в Лачинском коридоре для провоза мин, оружия, боевиков, наконец, для грабежа природных богатств Азербайджана. И мир эти аргументы готов слышать. Рубену Варданяну приходится «жариться» в эфире Би-Би-Си, где ему задают неприятные вопросы об отношении к украинской войне и связях с Кремлем. А теперь и влиятельные и авторитетные издания, от Politico до Forbes, уже публикуют статьи и о связях Варданяна с Кремлем, и о попытках срывать газовые проекты Азербайджана руками того же Варданяна, и о бесстыдном завышении реального населения Карабаха, и о других подробностях, которые армянские стратеги никак не желали бы видеть обнародованными.

И что теперь делать армянской верхушке? У которой на глазах терпит фиаско очередной проект?

Начистоту говоря, умные и ответственные политики такую авантюру не начали бы в принципе — это касается и проекта «миацума» вообще, и грабежа рудников уже после проигранной войны, и доставки в Ханкенди Рубена Варданяна, и срыва мониторинга. Но если не пытается быть «таким же умным, как теща Карапета потом», то самое время менять modus operandi, поменьше надувать щеки и трясти погремушками и работать над мирным договором, пусть и не на лучших для себя условиях. Но если на такой шаг не хватает ни дальновидности, ни умения договариваться, то выходит, что нынешняя ереванская политическая элита полным ходом ведёт Армению к очередной военно-политической катастрофе.

И это уже и выбор, и ответственность ереванской верхушки.

Нурани, обозреватель