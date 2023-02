Глава Apple Тим Кук на своей странице в Twitter пообещал пожертвовать пострадавшим от землетрясений сторонам средства от лица компании.

«Направляем наши мысли и соболезнования народу Турции, Сирии и всем, кто пострадал от разрушительных землетрясений. Apple направит пожертвования на оказание помощи и восстановления», — написал Тим Кук.

Sending our thoughts and condolences to the people of Turkey, Syria, and anyone affected by the devastating earthquakes. Apple will be donating to relief and recovery efforts.

— Tim Cook (@tim_cook) February 6, 2023