Продолжается расследование политической коррупции в европейских структурах. На сей раз свое сенсационное расследование публикует OCCRP. Согласно его данным, ключевую роль в реализации коррупционных схем играл российский медиатехнолог Саргис Мирзаханян (Мирзаханянц), руководитель «Международного агентства актуальной политики». Он успел поработать помощником депутата Госдумы Игоря Зотова, был членом экспертного совета комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками (первым заместителем руководителя этого комитета является небезызвестный Константин Затулин, один из самых известных армянских лоббистов России) и входил в ближний круг бывшего советника управления президента РФ по делам СНГ Инала Ардзинбы (работу управления тогда курировал Владислав Сурков).

Украинские хакеры из группы «Киберхунта» взломали как раз переписку Мирзаханяна с Ардзинбой. Из которой стали известны весьма пикантные подробности: как оказалось, именно через Мирзаханяна Кремль оплачивал услуги европейских политиков, готовых выступать за признание российской аннексии Крыма и требовать отмены наложенных на РФ санкций. После 2014 года, когда Россия объявила украинский полуостров частью своей территории, через Мирзаханяна и его команду Кремль проводил платежи политикам, главным образом ультраправым, за поддержку российской аннексии.

По несколько тысяч евро — дополнительно к оплате всех расходов по поездке и пребыванию —некоторые европейские политики получили от Мирзаханяна и за поездки на экономический форум в оккупированную Ялту, помпезно названный «международным». Так, депутат Европарламента от немецкой «Альтернативы для Германии» Маркус Претцель получил от Мирзаханяна и его хозяев 5 тысяч евро, его коллега из Чехии, ультралевый политик Яромир Количек — тоже 5 тысяч евро, услуги членов Национального совета Австрии от ультраправой «Партии свободы» Акселя Кассегера и Барбары Розенкранц оценили в 4 тысячи евро, Стефано Вальдегамбери, член регионального совета Венето, получил 3 тысячи евро. Через Мирзаханяна, по всей видимости, было оплачено и принятие региональными парламентами трёх областей Италии — Венето, Лигурии и Ломбардии — резолюций в поддержку аннексии Крыма и с призывом отменить санкции против РФ — в переписке с Ардзинбой Мирзаханян называл это решение «бомбой». Оплачивалась и публикация соответствующей «заказухи», или, на московском журналистском жаргоне, «джинсы», в европейских СМИ.

Понятно, что Мирзаханян платил европейским политикам не свои собственные деньги. Однако то, что на столь деликатную роль выбрали именно его, вряд ли случайно. В армянской среде уже давно отработаны технологии подкупа политиков, журналистов, депутатов, которые затем с пеной у рта требуют то признания «геноцида армян», то «разблокирования Лачинского коридора», то «санкций против Азербайджана в газовой сфере». И то, что армянское лобби стало таким финансово состоятельным и влиятельным именно за счет закачанных в него денег Кремля, уже давно «секрет Полишинеля» — перебежчик, генерал разведки Олег Калугин говорил об этом прямо.

Показательно и другое. Еще раньше, чем OCCRP, взломанную переписку Мирзаханяна опубликовал украинский сайт «Миротворец». И из проведённого украинскими коллегами расследования следует, что Мирзаханян «отметился» и там. Как оказалось, именно господин Мирзаханян активно участвовал и в попытках разжечь сепаратизм в Закарпатье — среди этнических венгров и подкарпатских русинов. И опять-таки это трудно признать случайностью: в армянской среде наличествует богатый опыт провоцирования сепаратистских конфликтов. Уже в феврале 2014 года Мирзаханян «выходит» на Арама Давыдовича Петросяна, одного из лидеров «Антимайдана», то есть полукриминальной структуры, которая с помощью похищений, избиений и даже убийств пыталась сбить волну протестов на Майдане. По совместительству Петросян возглавлял «Интернациональную партию Украины», через которую было очень удобно проводить сепаратистские сценарии.

Прямых доказательств, что горячее участие Мирзаханяна в раздувании сепаратизма в Закарпатье и появление в Крыму накануне российской аннексии Анушавана Данеляна, бывшего вице-спикера парламента Крыма, который успел сбежать оттуда, боясь коррупционных разоблачений, поработал в Ереване директором кабельного завода, а затем занимал пост «премьер-министра Нагорного Карабаха» — звенья одной цепи, как бы нет.Но и считать это случайным совпадением тоже не получается. У политической коррупции в Европе в пользу Кремля слишком уж явно прослеживается «армянский акцент».

Похоже, Армения и здесь играет роль «форпоста», предоставив в пользование Кремля свою диаспору и ее коррупционные каналы. И если уж в Европе взялись за антикоррупционную зачистку своих институтов, то хочется надеяться, что доберутся и до сети «армянского лобби». Без чего никакая борьба с коррупцией не будет иметь должного эффекта.

Нурани, обозреватель