На фоне недавних ракетных ударов по Ирану в сети вспомнили очередное «пророчество» ныне покойного Жириновского. Владимир Вольфович, строго говоря, в очередной раз брызгал слюной в адрес Украины, но между делом обещал, что скоро начнется война с Ираном, и это будет третья мировая, потому что Иран — это не Вьетнам и не Северная Корея, и основные боевые действия будут именно там.

По совести говоря, о «большой войне» против Ирана говорят не первый год и даже не первое десятилетие. Подобные прогнозы и планы высказываются регулярно по крайней мере начиная с «нулевых», точнее, с военных операций США и их союзников в Ираке и Афганистане. Считать ли нынешние удары по Ирану началом той самой «большой войны» — вопрос открытый. Нет ни движения к Персидскому Заливу авианосных групп, ни новых воздушных ударов, ни политических ультиматумов. Более того, даже госсекретарь США Энтони Блинкен говорит о военном решении как об «одном из вариантов».

Но иранской «муллократии» есть от чего впасть в панику. Противники ИРИ идут на такие шаги, о которых раньше рисковали говорить разве что самые отчаянные «ястребы», и то в отставке. Запад на протяжении десятилетий осторожничал, но теперь ситуация изменилась коренным образом. Спонсирование Ираном террористических группировок во многих странах, включая Азербайджан, никого не напугала и не заставила трепетать, но оказалась для многих правительств лучшим аргументом в пользу поддержки —пусть даже молчаливой — военных ударов по целям на территории ИРИ. Агрессивность Тегерана не просто привела к тому, что страны Залива наводят мосты с Израилем и устанавливают с ним дипломатические отношения — здесь тоже крепнет убежденность, что «иранский вопрос» надо решать, и эта страна превратилась…,нет, не в «тикающую бомбу», а в осиное гнездо террористов.

Свою роль, без сомнения, сыграла и помощь Ирана России в украинской войне, прежде всего поставки беспилотников, которые РФ использовала и использует для ударов по гражданским целям. Более того, иранские инструкторы находились непосредственно в российских военных частях на украинском фронте и попадали под украинские ответные удары.

И, наконец, наибольшую информацию к размышлению дает развитие отношений Ирана и Азербайджана. Наша страна всегда стремилась выстраивать с ИРИ добрососедские отношения. И отказывалась от участия в разного рода антииранских коалициях. В ответ мы получали террористические ячейки на своей территории, провоцирование мятежей в Нардаране и Гяндже, покровительство наркоконтрабанде, наконец, факты прямой помощи ВС Армении во время 44-дневной войны — Иран тормозил наступление азербайджанской армии, не считая такой «мелочи», как транзит российского оружия для Армении по своей территории и через свое воздушное пространство.

И тем более «красной линией» стал теракт против азербайджанской дипмиссии.

В официальных релизах «третьих стран», понятное дело, слишком жестких формулировок не было. Что говорилось в закрытых отчетах и записках, можно только гадать. Но тем не менее даже стороннему наблюдателю понятно: во-первых, если террорист разгуливает по дипломатическому кварталу с автоматом, если полицейский у входа даже не пытается его остановить, если потом террорист, убивший дипломата, раздаёт интервью антиазербайджанским телеканалам — это красноречивые доказательства, что теракт был организован иранскими силовиками. А если Азербайджан, мусульманский, шиитский, в ответ на свои инициативы уровня «3 + 3» получает от Ирана вооружённую атаку на свою дипмиссию — это верный признак, что иранская муллократия окончательно «слетела с катушек». И что диалог с этой страной вряд ли будет иметь успех — ну разве что если ввести его по совету Аль Капоне: «Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем просто добрым словом».

И в этой ситуации уже не получится не адресовать весьма неприятный вопрос симпатизантам Ирана в нашей стране — что еще должна сотворить «муллократия», чтобы наконец местный фан-клуб Хомейни-Хаменеи-Сулеймани распрощался с иллюзиями? И что это — личное мнение или обслуживание интересов откровенно враждебного Азербайджану режима? Да, у людей могут быть разные взгляды на внешнюю политику и свое мнение, с кем надлежит дружить, а с кем — «держать дистанцию». Но открытая помощь Армении и нападение на посольство — та черта, после которой места для дискуссий уже оставаться не должно.

И самое главное, такие удары, даже точечные, представляют собой еще и «тест» — на возможную реакцию, способность противодействовать и т.д. Ликвидация в Багдаде генерала Касема Сулеймани вызвала куда более жесткую реакцию, чем удары по целям в самом Иране — Тегеран так восстановил против себя ближних и дальних соседей, что удары по целям на его территории в лучшем для муллократии случае «не заметили», в худшем — приветствовали. И в качестве «вишенки на торте», удар по военному заводу в глубине территории страны — как минимум повод задать весьма болезненный для «муллократии» и ее военного «кулака» — КСИР — вопрос: а что же ПВО? Сбить в тегеранском аэропорту гражданский «Боинг» украинской МАУ получилось, а вот защитить военную инфраструктуру — уже нет?

А это верный признак, что нынешняя серия ударов — это только начало.

Нурани, обозреватель