Министерство иностранных дел Азербайджана чтит память жертв Холокоста.

«В этот день мы вспоминаем и скорбим по жертвам одного из самых отвратительных злодеяний в истории человечества — Холокоста. Мы едины в борьбе с религиозной и этнической ненавистью, геноцидом и преступлениями против человечности», — говорится на странице МИД в Twitter.

On this day, we remember and mourn the victims of one of the most revolting atrocities in the human history — #Holocaust.

We stand united against religious and ethnic hatred, genocide and crimes against humanity. #HolocaustRemembranceDay pic.twitter.com/sgwlnLQBhd

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) January 27, 2023