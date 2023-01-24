Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества провел встречу с иранским коллегой Хусейном Амир-Абдуллахианом.

Стороны обсудили вопросы, представляющие региональный и взаимный интерес, отметил азербайджанский министр в соцсети «Твиттер».

Had a meeting w/@Amirabdolahian, Foreign Minister of #Iran, on the sidelines of the 26th Meeting of @ECO_int Council of Ministers. Issues related to bilateral & multilateral cooperation agenda btw 🇦🇿-🇮🇷, as well as latest situation in the region were discussed. pic.twitter.com/bitdXiPXsN — Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) January 24, 2023

Согласно информации издания Mehr, Абдуллахиан отметил, что для Ирана важно сохранение территориальной целостности стран Южного Кавказа.

По его словам, новые события на Южном Кавказе, освобождение оккупированных азербайджанских территорий и последующее соглашение о прекращении огня открыли новые окна и возможности для стабильности и интеграции в регионе.

Он добавил, что Исламская Республика «всегда поддерживала и будет поддерживать территориальную целостность» Азербайджана.

Иранский дипломат подчеркнул двусторонний потенциал для расширения отношений, особенно в экономической и торговой областях, выразив надежду на то, что двусторонние торговые отношения будут расширяться благодаря реальному планированию и серьезной воле.