Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества провел встречу с иранским коллегой Хусейном Амир-Абдуллахианом.

Стороны обсудили вопросы, представляющие региональный и взаимный интерес, отметил азербайджанский министр в соцсети «Твиттер».

Had a meeting w/@Amirabdolahian, Foreign Minister of #Iran, on the sidelines of the 26th Meeting of @ECO_int Council of Ministers. Issues related to bilateral & multilateral cooperation agenda btw 🇦🇿-🇮🇷, as well as latest situation in the region were discussed. pic.twitter.com/bitdXiPXsN

