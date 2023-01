Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов Ташкенте в рамках 26-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества встретился со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином. Об этом министр написал в соцсети Twitter.

«У нас состоялся продуктивный разговор о дальнейшем расширении двусторонних отношений и экономического сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном», — написал министр.

