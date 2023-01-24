Евросоюз продолжает «мышиную возню» с армянской стороны условной границы Азербайджана и Армении. Накануне в Брюсселе Совет ЕС решил создать в Армении гражданскую миссию Европейского Союза (EUMA). Как указывается в заявлении Совета ЕС, эта миссия призвана способствовать стабильности в приграничных районах Армении и обеспечивать условия для нормализации отношений между Ереваном и Баку.

МИД Азербайджана в своём заявлении уже предупредил, что «в ходе серии консультаций, проведенных на различных уровнях с представителями ЕС, Азербайджан заявил, что присутствие миссии ЕС в Армении не должно служить предлогом для уклонения Армении от выполнения взятых на себя обязательств», и особо подчеркнул, что «злоупотребление присутствием миссии ЕС опасно для действующих механизмов диалога и этого следует избегать».

Люди, знакомые с дипломатической лексикой, прекрасно знают: такие формулировки появляются в официальных документах, когда действительно велик риск срыва политического диалога.

В самом деле, после переговоров в Праге звучало предостаточно заявлений, будто бы миссия, которую ЕС отправляет на Южный Кавказ, будет краткосрочной, и оценивать ситуацию ее сотрудники будут исключительно в Армении. Но как показывает и ход переговоров, и в особенности поведение Франции, не оставляют сомнений: эту миссию хоть и называли краткосрочной и «временной», главная цель ее устроителей — это вовсе не быстрый мониторинг ситуации в регионе, а долгосрочное «проникновение» на Южный Кавказ с превращением «краткосрочной» миссии в постоянную. В полном соответствии с советским политическим юмором «нет ничего более постоянного, чем временное». И принятое накануне Советом ЕС решение об отправке в Армению уже «долгосрочной» миссии это еще раз подтвердило.

При этом понятно и другое. Планы развёртывания «долгосрочной» миссии для Азербайджана неприемлемы, и это было доведено до сведения руководства Евросоюза еще во время встречи в Праге. Во-первых, наша страна выступала и выступает за делимитацию и демаркацию границ, а не за косметические меры вроде «краткосрочных миссий», «долгосрочных миссий» и т.д. Азербайджану и Армении нужен полноценный мирный договор, а не демонстрация активности международной бюрократии с разного рода «краткосрочными», «долгосрочными», «наблюдательными» или еще какими-то миссиями, которые позволят Еревану и дальше «соскакивать» с выполнения конкретных договоренностей, затягивать процесс делимитации и демаркации границ и «консервировать» конфликтный статус региона. А это уже прямо-таки «евродопинг» для местных реваншистов.

Тем более для Азербайджана неприемлемо другое. За всей этой игрой слишком уж явно торчит гребень «французского петуха». Официальный Париж, который выбивают пинками из бывших африканских колоний — традиционной сферы интересов (только накануне власти Буркина Фасо предписали французскому контингенту за месяц убраться из страны), теперь строит неоколониалистские планы в отношении Южного Кавказа. Где ее главный «прокси», фаворит и вообще «младшая сестричка» — это Армения. Будем реалистами: само по себе решение об отправке долгосрочной миссии в Армению уже противоречит результатам переговоров при посредничестве Евросоюза и в особенности встречи в Праге. Где, напомним еще раз, речь шла о краткосрочной однократной миссии.

А при таком «бэкграунде» отправка евромиссии будет способствовать росту напряжённости, а не стабилизации ситуации. И, наконец, подобные — подберем самый мягкий эпитет — односторонние и непродуманные шаги ЕС ставят под удар посредническую миссию главы ЕС Шарля Мишеля.

И, наконец, еще одно обстоятельство. Понятно, что в Евросоюзе многие рассматривают отправку миссии в Армению как часть большой игры. Отправка евромиссии в Армению, страну, входящую в ОДКБ и ЕАЭС — это явная «шпилька» в адрес России. И вполне возможно, что определённые круги на Западе рассматривают отправку миссии в рамках планов выдавить Россию из Армении и вообще из региона. После событий в Украине подобные игры на Южном Кавказе — очередное унижение России. Даже если вынести за скобки Украину, получается, что Россия теряет эффективные рычаги влияния в отношении даже такой страны, как Армения. А Запад вполне успешно делает очередной ход в «окружении» России вдоль ее границ. И, возможно, именно здесь следует искать корни той обеспокоенности, которую высказал в отношении «евромиссии» глава МИД РФ Сергей Лавров, заявивший, что она не будет способствовать стабилизации. Наконец, определённую пищу для размышлений дает и то обстоятельство, что текст решения об отправке миссии в ЕС не торопятся публиковать. И как считают многие эксперты, там есть пункты, которые вызовут понятное раздражение у Москвы. Поэтому их и держат по мере сил в тайне.

И тем более любопытно, почему молчит Иран. Тот самый Иран, который регулярно ищет присутствие мифических «третьих сил» в Азербайджане, но на фоне размещения в Армении евронаблюдателей, причем как раз вблизи иранской границы, устраивает с Ереваном очередную серию «обнимашек», начиная с визита Анны Акопян и заканчивая «побратимством» Тегерана и Еревана. На фоне решения ЕС признать иранский КСИР террористической организацией эта дружба выглядит особенно пикантно.

Но, похоже, о региональной повестке дня в Европе, а в особенности в Париже, судят исключительно по раскладу времён Первой Мировой войны.

Отдел политики Minval.az