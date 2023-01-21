Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу решительно осудил решение властей Швеции санкционировать провокацию с сожжением копии священного Корана у стен турецкого посольства в Стокгольме.

«Сожжения любой иной книги или нападки на другую религию в Швеции не допускают, но как только речь заходит о Коране сразу ссылаются на некие права и свободы граждан», — возмутился глава турецкой дипломатии.

Чавушоглу подчеркнул, что никто не вправе оправдывать антиисламскую провокацию «проявлением свободы слова».

Министр напомнил, что в ответ на санкционирование антиисламской провокации, посол скандинавской страны был вызван в МИД Турции, а посол Турции в Стокгольме Ёнет Джан Тезель связался напрямую с министром иностранных дел этой станы Тобиасом Бильстрёмом.

«Это – низкая и подлая антиисламская акция. Проявление ненависти, ксенофобии и расизма не имеет ничего общего со свободой слова! Надеюсь, что власти Швеции до начала акции предпримут необходимые шаги. В противном случае, акция будет иметь резко негативный резонанс во всем мире», — сказал Чавушоглу.

В Турции расценивают разрешение, выданное властями Швеции, активистам на сожжение Корана во время акции протеста «преступлением ненависти» и «современным варварством», написал в твиттере в субботу пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

«Сожжение священного Корана в Стокгольме — это явное преступление ненависти… Мы решительно осуждаем это», — написал он.

«Несмотря на все наши предупреждения, акция была санкционирована, это поощряет преступления на почве ненависти и исламофобию. Атака на сакральные ценности — это не свобода, а современное варварство», — добавил он.