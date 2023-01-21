Контрактники 136-й мотострелковой бригады из Дагестана отказались выполнять приказы командования на войне России против Украины и вернулись в часть в Буйнакске, сообщает «Кавказ.Реалии».

Об этом стало известно из материалов административного дела Заура Батырханова, который жаловался на увольнение со службы. Точное число вернувшихся с ним из Украины контрактников не называется.

По версии следствия, в начале марта 2022 года Батырханов был отправлен на фронт. Во время погрузочно-разгрузочных работ он почувствовал себя плохо, но в медотряде ему отказали в помощи. Затем другой военнослужащий якобы передал Батырханову устное распоряжение командира отправиться к месту постоянной дислокации части, что он и сделал 25 марта.

Однако командование части предоставило в суд документы о том, что Батырханов и несколько его сослуживцев, цитата, «отказались выполнять приказ о занятии огневой позиции». В списке отказавшихся от участия в войне Батырханова не было, но командир части пояснил, что «допустил упущение», не указав его фамилию. Батырханова обвинили в грубом дисциплинарном проступке и уволили со службы.

Ранее СМИ неоднократно писали о случаях, когда военнослужащие-контрактники из регионов Юга и Северного Кавказа отказываются воевать в Украине и возвращаются домой. В России их за это, как правило, увольняют с формулировкой из-за «неспособности к боевой службе». В такую ситуацию, к примеру, попали 115 сотрудников Росгвардии из Кабардино-Балкарии, 50 контрактников из Владикавказа и сотрудники роты ОМОН «Пластун» в Краснодарском крае. Еще около 300 военных российской базы в самопровозглашенной Южной Осетии избежали наказания за самовольное возвращение из Украины.