Греция не намерена воевать с Турцией из-за разграничений морских зон в Эгейском море и рассчитывает разрешить этот единственный спор между двумя странами за столом переговоров или в Международном суде в Гааге. Об этом заявил в четверг премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ведущий спросил Мицотакиса, собирается ли Греция воевать с Турцией из-за небольшого острова Кастелоризо, расположенного в 2 км от турецкого побережья. «Мы не будем воевать с Турцией, хотя мы были свидетелями большой напряженности [в отношениях с этой страной] за последние три года, — сказал премьер. — Кастелоризо — лишь один из красивых островов. <…> Мы должны быть в состоянии сесть с Турцией [за стол переговоров], как разумные люди, и урегулировать наш основной спор, который касается разграничения морских зон в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Это сложный вопрос из-за географии Эгейского моря, но мы смогли решить аналогичные проблемы с нашими соседями. Мы сделали это с Италией, мы сделали это с Египтом, а с Албанией мы собираемся передать данный вопрос в Международный суд, и пусть суд решает от нашего имени».