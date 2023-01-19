У госсекретаря США Энтони Блинкена была возможность поговорить с армянским лидером. Надеюсь, в ближайшие дни у него будет возможность поговорить с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом заявил на брифинге для прессы пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, США делают все возможное для нормализации отношений между сторонами.

«В конце прошлого года состоялось несколько встреч госсекретаря с азербайджанским и армянским коллегами, а также встреча между армянской и азербайджанской стороной с участием госсекретаря Блинкена. Конечно, в последнее время были неудачи, связанные с карабахским вопросом. Мы хотим, чтобы конструктивный диалог был возобновлен. Мы готовы к сотрудничеству», — отметил он.

Прайс добавил, что США готовы работать как при посредничестве ОБСЕ, так с партнерами в трехстороннем порядке и международными партнерами при необходимости, как это было раньше.

«Мы будем осуществлять эффективную работу в нужное время, в эффективном формате», — подчеркнул Прайс.

Он также отметил, что несмотря на то, что специальный представитель по переговорам по Кавказу, посол Филип Рикер покинул пост в Госдепартаменте после 30-летней карьеры, есть и другие лица, которые будут участвовать в этом процессе.

«В Государственном департаменте есть лица, вовлеченные в этот процесс, по крайней мере, сам секретарь Блинкен. Это его личный приоритет. Но такие лица, как Виктория Нуланд, Карен Донфрид, ряд высокопоставленных представителей нашего Бюро по вопросам Европы и Евразии, будут вовлечены в данный процесс», — сказал Прайс и добавил, что стороны сами решают, на каком уровне будут проводиться встречи между Азербайджаном и Арменией.